El Niño ya está activo y podría intensificarse hacia fin de año

El fenómeno de El Niño-Oscilación del Sur (ENOS) ya está establecido, según confirmó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Los modelos dinámicos y estadísticos proyectan una condición de "Niño fuerte", con una intensidad alta esperada para lo que resta del año.

Los valores actuales, todavía en zona moderada

Carolina Fernández López, ingeniera, doctora en Recursos Naturales y observadora meteorológica, precisó que el fenómeno está en marcha pero que el índice trimestral del Pacífico se mantiene por ahora en la categoría moderada. El promedio del trimestre junio-julio-agosto fue de 1,4, mientras que el límite superior de esa categoría es 1,5. Para que se considere "muy fuerte", el valor debería superar el rango de 1,6 a 2.

La especialista recordó que las proyecciones de este año anticipaban una posible suba hacia el trimestre octubre-noviembre-diciembre, con valores de 3 o más, lo que dio origen a los términos "Súper Niño". Sin embargo, la actualización más reciente ubica el índice en 1,4, por debajo del registrado en 1997 (1,7) y apenas por encima del de 2015 (1,3) en el mismo período.

Según Fernández López, esa condición moderada explica en parte por qué las lluvias siguen siendo irregulares en la región: al tratarse de un Niño más débil, otros centros de acción climática también inciden sobre el comportamiento de las precipitaciones.

Impacto en Corrientes y proyección hasta 2027

Ditmar Kurtz, director del Grupo de Recursos Naturales del INTA Corrientes, señaló que el 3 de septiembre la Organización Meteorológica Mundial realizó una conferencia de prensa en la que anunció que la probabilidad de que El Niño se desarrolle es del 100%. Kurtz advirtió además que la provincia, por su relieve bajo y plano, puede sufrir impactos productivos importantes cuando el agua se presenta en exceso.

De acuerdo con el SMN, las temperaturas de la superficie del Pacífico ecuatorial podrían ubicarse hasta 2°C por encima de lo normal durante los próximos seis meses. La Organización Meteorológica Mundial estimó una probabilidad del 100% de que el fenómeno persista al menos hasta febrero de 2027.

En Argentina, los años de Niño fuerte suelen asociarse a mayores lluvias en el NEA, aunque también pueden registrarse temperaturas por debajo de lo normal en otras zonas. El organismo aclaró que la intensidad del fenómeno no define por sí sola la magnitud de sus efectos, ya que estos varían según la región y la época del año, y recomendó seguir las actualizaciones del Sistema de Alerta Temprana, que brinda información con hasta 72 horas de anticipación.