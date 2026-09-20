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El chamamé se celebró a pura fiesta en Buenos Aires

Más de 400 personas se reunieron en la Casa de Corrientes para festejar el Día Nacional del Chamamé, con música y baile en vivo.

Por WebMaster 1 min de lectura125 visualizaciones
El chamamé se celebró a pura fiesta en Buenos Aires

Una fiesta con identidad correntina

Más de 400 personas participaron de los festejos por el Día Nacional del Chamamé en la Casa de Corrientes, ubicada en la ciudad de Buenos Aires.

El encuentro reunió a público de distintas edades en torno a este género musical, declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco en 2020, y que tiene en Corrientes su lugar de origen y mayor arraigo.

Música y baile en vivo

La celebración incluyó presentaciones musicales y espacios para el baile, en una jornada pensada para acercar las tradiciones correntinas a la comunidad radicada en la Capital Federal.

  • Más de 400 asistentes en total
  • Shows en vivo de chamamé
  • Actividades de baile abiertas al público

La Casa de Corrientes funcionó como punto de encuentro para quienes buscan mantener vivo el vínculo con la cultura de esa provincia desde Buenos Aires.

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