El IPS llevará sus trámites a Virasoro sin turnos

Atención móvil en Virasoro

El Instituto de Previsión Social (IPS) instalará una unidad móvil en Virasoro el 22 de septiembre, en el marco de un operativo conjunto entre el Gobierno de Corrientes y la Municipalidad local para acercar trámites previsionales a los vecinos.

El dispositivo funcionará de 8 a 12 horas en la esquina de Gobernador Ferré y Félix de Azara, y la atención será sin necesidad de sacar turno previo ni recurrir a gestores.

Qué trámites se pueden hacer

Según informó el organismo, los vecinos podrán realizar en el lugar:

Trámites jubilatorios

Consultas sobre el estado de expedientes ya iniciados

Solicitudes de pensiones

Gestión de reconocimientos de servicios

La iniciativa se enmarca en un esquema de atención descentralizada que el IPS despliega en distintas localidades de la provincia para facilitar el acceso a sus servicios sin que los vecinos deban trasladarse hasta las oficinas centrales.