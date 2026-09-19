El IPS llevará sus trámites a Virasoro sin turnos
Una unidad móvil del Instituto de Previsión Social atenderá consultas jubilatorias y de pensiones en pleno centro de Virasoro, sin necesidad de gestores ni turnos previos.
Atención móvil en Virasoro
El Instituto de Previsión Social (IPS) instalará una unidad móvil en Virasoro el 22 de septiembre, en el marco de un operativo conjunto entre el Gobierno de Corrientes y la Municipalidad local para acercar trámites previsionales a los vecinos.
El dispositivo funcionará de 8 a 12 horas en la esquina de Gobernador Ferré y Félix de Azara, y la atención será sin necesidad de sacar turno previo ni recurrir a gestores.
Qué trámites se pueden hacer
Según informó el organismo, los vecinos podrán realizar en el lugar:
- Trámites jubilatorios
- Consultas sobre el estado de expedientes ya iniciados
- Solicitudes de pensiones
- Gestión de reconocimientos de servicios
La iniciativa se enmarca en un esquema de atención descentralizada que el IPS despliega en distintas localidades de la provincia para facilitar el acceso a sus servicios sin que los vecinos deban trasladarse hasta las oficinas centrales.
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