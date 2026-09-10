AFA busca un homenaje a Messi en los próximos amistosos

Un reconocimiento en los próximos amistosos

La AFA analiza invitar a Lionel Messi a los amistosos que la Selección argentina jugará en la próxima fecha FIFA, con la intención de rendirle un homenaje tras su retiro del equipo nacional.

Según trascendió, aunque todavía no hay confirmación oficial, los partidos en cuestión serían ante Burkina Faso y Benín, en el estadio Monumental y en el Mario Alberto Kempes de Córdoba respectivamente.

De acuerdo a lo informado por el periodista Diego Ruscitti, la idea del ente que conduce el fútbol argentino es que Messi salga a la cancha, vestido de jugador o de civil, para recibir el aplauso del público.

El anuncio del retiro

El 21 de agosto, Messi comunicó su decisión de dejar la Selección a través de un posteo en redes sociales. En el texto reveló que la carta había sido escrita el 21 de julio, dos días después de la final del Mundial 2026, aunque decidió publicarla recién semanas más tarde.

En el mensaje explicó que la muerte de su padre influyó en su determinación final: "Hoy después de lo de mi papá, estoy más convencido que antes", escribió.

En la carta, el capitán agradeció a hinchas, compañeros, entrenadores y dirigentes por los últimos 20 años, y afirmó que ya no tiene más para dar y que "vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar". Tras la publicación, los fanáticos le expresaron su cariño en los comentarios, sin insistir demasiado en pedirle que reconsiderara la decisión.