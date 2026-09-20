Stallone vendió a su perro por 40 dólares antes de la fama

Una etapa de pobreza en Nueva York

En 1975, Sylvester Stallone atravesaba una situación económica límite en Nueva York. No tenía dinero ni siquiera para alimentarse, y esa necesidad lo llevó a vender a su perro, un bullmastiff llamado Butkus, por 40 dólares.

En paralelo, Stallone ya tenía terminado el guion de Rocky. Los productores interesados en la historia querían contratar a un actor más reconocido para el papel principal, pero Stallone se negó a ceder el protagónico pese a la crisis económica que atravesaba.

El reencuentro con Butkus

Los productores finalmente aceptaron que Stallone protagonizara la película. Con el rodaje en marcha y su situación empezando a mejorar, el actor salió a buscar a su perro.

Le tomó varios días localizar al nuevo dueño de Butkus. Esa persona, al tanto de cuánto le interesaba recuperarlo, le pidió 15 mil dólares por el animal. Stallone pagó el monto sin negociar.

Butkus fue vendido en 1975 por 40 dólares.

Meses después, Stallone pagó 15 mil dólares para recuperarlo.

El perro apareció junto a él en Rocky y Rocky II.

Con el tiempo, Butkus terminó compartiendo pantalla con Stallone en las dos primeras entregas de la saga, acompañándolo tanto en el período de mayores dificultades como en los años posteriores al éxito de la película.