Alerta naranja en Corrientes por tormentas y vientos fuertes

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) subió de alerta amarilla a alerta naranja para toda la provincia de Corrientes, ante la llegada de tormentas severas previstas para la madrugada y la mañana de este viernes.

Qué prevé el pronóstico

Según el organismo, la probabilidad de precipitaciones es de entre 70% y 100%, con lluvias que podrían comenzar de madrugada y extenderse durante la mañana.

El SMN advirtió que la zona podría registrar:

Tormentas localmente fuertes, algunas severas

Caída ocasional de granizo de diversos tamaños

Actividad eléctrica frecuente

Ráfagas de viento que podrían superar los 90 km/h

Por la tarde se esperan además vientos fuertes, con ráfagas de entre 42 y 50 km/h, muy por encima del promedio habitual en la región, que ronda los 20 km/h.

Cuánto podría llover

El SMN estimó que la acumulación de lluvia rondará entre 60 y 90 milímetros durante todo el período bajo alerta, aunque aclaró que ese valor podría ser superado en algunos puntos. Según el organismo, los registros más altos se concentrarían en la provincia de Misiones.