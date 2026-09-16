Peluqueros y barberos de las EPJA mostraron su talento

Segunda edición del encuentro

Se realizó la segunda edición del Encuentro de Peluqueros y Barberos, una jornada dirigida a estudiantes de las EPJA (Educación Permanente de Jóvenes y Adultos) de distintas localidades.

La actividad tuvo como objetivo que los estudiantes mostraran los conocimientos adquiridos durante sus procesos de formación en peluquería y barbería.

Espacios de formación y capacitación

Este tipo de encuentros funciona como una instancia para compartir experiencias entre estudiantes de diferentes puntos de la región.

Según los organizadores, se trata de espacios que buscan generar oportunidades laborales a través de la formación y la capacitación en oficios.