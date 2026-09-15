Corrientes desarticuló 150 kioscos narco en seis meses

El Ministerio de Seguridad de Corrientes informó un balance de la lucha contra el narcomenudeo en la provincia, luego de un procedimiento en Concepción donde la Policía secuestró 677 plantas de marihuana y más de 27 millones de pesos.

El ministro Adán Gaya y el jefe de la Policía, Miguel Ángel Leguizamón, brindaron detalles del operativo y de los resultados acumulados desde la entrada en vigencia de la ley provincial de narcomenudeo, impulsada durante la gestión del ex gobernador Gustavo Valdés, hoy senador provincial.

Los números del operativo

Según el parte oficial, desde marzo se desarmaron alrededor de 150 kioscos narco en distintos puntos de la provincia. El jefe policial detalló el resto de las cifras acumuladas en ese período:

Más de 80 kilos de marihuana secuestrados

Más de 6 kilos de cocaína incautados

Más de 4.000 dosis de cocaína y 3.000 de marihuana decomisadas

198 personas detenidas hasta la fecha

Leguizamón señaló que hubo procedimientos recientes en Paso de los Libres, La Cruz, Gobernador Virasoro, Saladas, Empedrado y Concepción, y afirmó que "tenemos varios legajos de investigación abiertos en toda la provincia y, a medida que vamos obteniendo las órdenes de allanamiento, procedemos en consecuencia".

El rol de la ley provincial y el despliegue policial

Gaya sostuvo que la ley de narcomenudeo permite avanzar en tareas de inteligencia y reunir los elementos necesarios para solicitar órdenes de allanamiento a la Justicia. El funcionario remarcó que la efectividad de los procedimientos depende de una articulación permanente con jueces y fiscales, y valoró el respaldo del gobernador Juan Pablo Valdés a este esquema de trabajo.

El ministro precisó que los puntos de venta desarticulados desde marzo se ubicaron en Goya, Santo Tomé, La Cruz, Paso de los Libres y la Capital provincial. Para sostener ese ritmo de investigaciones, indicó que la dotación policial afectada a Drogas Peligrosas pasó de 45 a más de 300 agentes, distribuidos en cada unidad regional.

Gaya agregó que el combate al narcomenudeo y a los delitos interprovinciales se coordina de manera constante con Prefectura Naval, Policía Federal, Gendarmería y la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Explicó que la posición geográfica de Corrientes, con fronteras con Paraguay, Brasil y Uruguay, requiere un trabajo diario entre las distintas fuerzas, respetando las competencias y jurisdicciones de cada organismo.

Leguizamón calificó el procedimiento de Concepción como "un importante golpe al narcomenudeo" y afirmó que el despliegue policial se mantiene activo en toda la provincia.