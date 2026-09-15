Corrientes reclama en el Senado tarifa diferencial por calor

Un reclamo histórico vuelve al Congreso

El tratamiento en comisiones del Senado del proyecto de régimen de Zona Fría reabrió la discusión sobre uno de los principales pedidos energéticos de Corrientes y las provincias del Norte: un esquema de tarifa diferenciada para las llamadas "zonas cálidas" durante los meses de mayor temperatura.

El planteo retoma las resoluciones del último plenario del Parlamento del Norte Grande, que pidió que el beneficio para las provincias con veranos extremos quede incorporado al marco legal nacional, con el mismo respaldo que ya tiene el régimen de Zona Fría para las zonas de bajas temperaturas.

La provincia sostiene que un beneficio dispuesto solo por resolución administrativa puede modificarse según la política energética de turno.

Por eso reclama que la compensación tenga fuerza de ley , para garantizar previsibilidad a los usuarios.

, para garantizar previsibilidad a los usuarios. El argumento central: en zonas de clima extremo, el uso prolongado de equipos de refrigeración en verano genera un consumo eléctrico mayor que impacta directamente en las facturas.

La presión política de Valdés

El gobernador Juan Pablo Valdés endureció el tono la semana pasada al advertir que la provincia necesita definiciones concretas antes de respaldar otras iniciativas del Gobierno nacional en el Congreso.

"Estoy molesto. Hace tres semanas que estamos dando vueltas sobre algo que ya estaba acordado", dijo el mandatario, en referencia a los compromisos asumidos por la Nación con los gobernadores del Norte Grande el 18 de agosto pasado, cuando el jefe de Gabinete, Diego Santilli, aceptó avanzar con medidas por resolución para la región.

"En este contexto, los senadores de Corrientes no van a acompañar los proyectos impulsados por el Gobierno nacional", advirtió Valdés, en lo que se interpreta como una estrategia para llevar el reclamo tarifario al terreno de la negociación federal.

En el plano legislativo, el diputado nacional Diógenes González insistió en que el beneficio para las zonas cálidas debe establecerse por ley, en paralelo al régimen ya vigente para las regiones frías. El senador Carlos "Camau" Espínola, por su parte, anticipó que impulsará el dictamen del proyecto de Zona Fría y planteó vincularlo con una compensación específica para el NEA y el NOA.

Dos propuestas en discusión

Existen diferencias entre lo que propone Corrientes y lo que impulsa el Parlamento del Norte Grande:

La propuesta correntina busca extender el subsidio actual —del 50% sobre consumos de hasta 550 kWh mensuales— a los meses de noviembre y marzo, ampliando así el período de cobertura durante las altas temperaturas.

busca extender el subsidio actual —del 50% sobre consumos de hasta 550 kWh mensuales— a los meses de noviembre y marzo, ampliando así el período de cobertura durante las altas temperaturas. La propuesta del Parlamento del Norte Grande plantea un esquema anual: hasta 500 kWh mensuales subsidiados durante los seis meses más calurosos y 300 kWh durante los seis meses restantes.

El tratamiento en comisión abre la posibilidad de discutir formalmente estas alternativas dentro del debate legislativo. Desde otros bloques también se reclamaron respuestas frente al aumento de los costos energéticos tras el cambio en el esquema de subsidios nacionales, con el objetivo de que las provincias del Norte no queden en desventaja frente a otros mecanismos de compensación regional ya vigentes.

Con el proyecto en comisiones, la definición sobre si la compensación para las provincias de clima cálido tendrá rango legal y alcance permanente queda ahora en manos del Congreso.