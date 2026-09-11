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Moratoria impositiva: descuentos de hasta 80%

Un plan vigente permite regularizar deudas impositivas con quitas que varían según la forma de pago elegida por el contribuyente.

Por WebMaster 1 min de lectura213 visualizaciones
Moratoria impositiva: descuentos de hasta 80%

En qué consiste el beneficio

Se encuentra vigente una moratoria impositiva que ofrece descuentos de hasta el 80% para quienes regularicen sus obligaciones fiscales pendientes.

El porcentaje de reducción depende de la modalidad de pago que elija el contribuyente:

  • 80% de descuento en una de las opciones disponibles
  • 60% de descuento en una modalidad intermedia
  • 40% de descuento para otra forma de pago

Cómo acceder

Los interesados en sumarse al plan deben comunicarse al 3756 461939 para recibir información sobre los requisitos y la documentación necesaria para regularizar su situación impositiva.

No se especificó hasta qué fecha estará vigente la moratoria ni qué organismo la administra.

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