Moratoria impositiva: descuentos de hasta 80%
Un plan vigente permite regularizar deudas impositivas con quitas que varían según la forma de pago elegida por el contribuyente.
Por WebMaster 1 min de lectura213 visualizaciones
En qué consiste el beneficio
Se encuentra vigente una moratoria impositiva que ofrece descuentos de hasta el 80% para quienes regularicen sus obligaciones fiscales pendientes.
El porcentaje de reducción depende de la modalidad de pago que elija el contribuyente:
- 80% de descuento en una de las opciones disponibles
- 60% de descuento en una modalidad intermedia
- 40% de descuento para otra forma de pago
Cómo acceder
Los interesados en sumarse al plan deben comunicarse al 3756 461939 para recibir información sobre los requisitos y la documentación necesaria para regularizar su situación impositiva.
No se especificó hasta qué fecha estará vigente la moratoria ni qué organismo la administra.
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