Moratoria impositiva: descuentos de hasta 80%

En qué consiste el beneficio

Se encuentra vigente una moratoria impositiva que ofrece descuentos de hasta el 80% para quienes regularicen sus obligaciones fiscales pendientes.

El porcentaje de reducción depende de la modalidad de pago que elija el contribuyente:

80% de descuento en una de las opciones disponibles

en una de las opciones disponibles 60% de descuento en una modalidad intermedia

en una modalidad intermedia 40% de descuento para otra forma de pago

Cómo acceder

Los interesados en sumarse al plan deben comunicarse al 3756 461939 para recibir información sobre los requisitos y la documentación necesaria para regularizar su situación impositiva.

No se especificó hasta qué fecha estará vigente la moratoria ni qué organismo la administra.