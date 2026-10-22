VirasoroVirtual
Hoy:
Fallecio una mujer brasileña en un choque frontal en la Ruta 14 Denuncian maltrato animal en la evacuación de ganado por la crecida Los sitios web empiezan a cerrarle la puerta a los agentes de IA Virasoro: ¿El sueldo alcanza para cubrir los gastos? Fallecio un motociclista de 34 años tras chocar con una camioneta en la Ruta 12 Oficial $1.550 Blue $1.565 MEP $1.554 CCL $1.645 Farmacia de turno Lucero
Educacion

Corrientes ya tiene el cronograma de inscripciones para 2027

El Ministerio de Educación fijó las fechas para inicial, primario y secundario. El trámite se hace en la plataforma oficial y arranca el 2 de noviembre con las salas de 4 y 5 años.

Por WebMaster 1 min de lectura170 visualizaciones
Corrientes ya tiene el cronograma de inscripciones para 2027

El Ministerio de Educación de Corrientes difundió el cronograma de inscripciones para el ciclo lectivo 2027. Las familias ya pueden organizar el ingreso de los chicos a los distintos niveles, y el trámite se hace únicamente a través de la plataforma inscripciones.mec.gob.ar.

Las fechas por nivel

  • Nivel Inicial: del 2 al 13 de noviembre, para salas de 4 y 5 años.
  • Nivel Primario: del 16 al 25 de noviembre, para el ingreso a primer grado.
  • Nivel Secundario: del 25 de noviembre al 4 de diciembre, para el ingreso a primer año.

El calendario fue dado a conocer por el Gobierno de Corrientes y la cartera educativa. La inscripción para primer año del secundario es la que cierra más tarde, con diez días que se superponen al final del período de primaria.

Dónde se hace el trámite

Todas las inscripciones se completan en la plataforma oficial del Ministerio de Educación. No se informaron otros canales ni requisitos adicionales para el registro.

Comentarios

Ingresá para comentar — leer es gratis, comentar también.

Todavía no hay comentarios. Sé el primero en opinar.

Notas relacionadas