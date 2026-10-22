Corrientes ya tiene el cronograma de inscripciones para 2027

El Ministerio de Educación de Corrientes difundió el cronograma de inscripciones para el ciclo lectivo 2027. Las familias ya pueden organizar el ingreso de los chicos a los distintos niveles, y el trámite se hace únicamente a través de la plataforma inscripciones.mec.gob.ar.

Las fechas por nivel

Nivel Inicial: del 2 al 13 de noviembre , para salas de 4 y 5 años.

, para salas de 4 y 5 años. Nivel Primario: del 16 al 25 de noviembre , para el ingreso a primer grado.

, para el ingreso a primer grado. Nivel Secundario: del 25 de noviembre al 4 de diciembre, para el ingreso a primer año.

El calendario fue dado a conocer por el Gobierno de Corrientes y la cartera educativa. La inscripción para primer año del secundario es la que cierra más tarde, con diez días que se superponen al final del período de primaria.

Dónde se hace el trámite

Todas las inscripciones se completan en la plataforma oficial del Ministerio de Educación. No se informaron otros canales ni requisitos adicionales para el registro.