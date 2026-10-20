El IPS Móvil atiende el viernes en Gobernador Ferré y Félix de Azara
El operativo previsional funcionará de 8 a 12, sin turno previo y sin gestores. Se podrán iniciar trámites jubilatorios, pedir pensiones y consultar expedientes.
Por WebMaster 1 min de lectura158 visualizaciones
El IPS Móvil llegará a la ciudad el viernes 23 de octubre para atender trámites previsionales. El operativo funcionará de 8:00 a 12:00 en Gobernador Ferré y Félix de Azara, sin necesidad de turno previo y sin intermediarios.
Qué se puede hacer
- Iniciar trámites jubilatorios.
- Consultar el estado de expedientes ya iniciados.
- Solicitar pensiones.
- Gestionar el reconocimiento de servicios.
La atención es directa: no hacen falta gestores ni turnos. Quienes se acerquen deben llevar la documentación respaldatoria de cada trámite.
Dónde y cuándo
El puesto se instalará en Gobernador Ferré y Félix de Azara el viernes 23 de octubre, de 8:00 a 12:00. La atención se organiza por orden de llegada.
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