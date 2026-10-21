El tribunal dejó sin efecto el testimonio de Gustavo Vera en el juicio por Loan

El Tribunal Oral Federal de Corrientes dejó sin efecto la declaración de Gustavo Vera en el juicio por la sustracción y el ocultamiento de Loan, el niño desaparecido en la localidad correntina de 9 de Julio. El testimonio del presidente de la Fundación La Alameda estaba previsto para este jueves.

La decisión se tomó después de que el defensor oficial Leandro Adrián Maceri, que representa al supuesto integrante de la Fundación Dupuy Pablo Noguera, informara a los jueces que Vera está denunciado en una causa conexa. Los magistrados pidieron a la instancia donde tramita ese expediente que remita las actuaciones con urgencia.

La denuncia que complica al dirigente

La denuncia contra Vera la presentó en noviembre de 2024 el abogado Sebastián Pardo en la Fiscalía Federal de Goya, a cinco meses de la desaparición de Loan. Apuntaba al presunto delito de falso testimonio, entre otros, por la declaración que Vera había dado como testigo ante el juzgado federal de Cristina Pozzer Penzo, que lleva el caso.

Ese expediente se encuentra ahora en la Cámara Federal de Apelaciones. Según la denuncia de Pardo, la declaración de Vera se habría basado en información que recibía del abogado Fernando Burlando y de Elizabeth Cutaia, supuesta integrante de la fundación Dupuy e imputada por presunto entorpecimiento.

La querella, que representa a la familia de Loan, también impulsó acciones para verificar si el dirigente de La Alameda cometió encubrimiento o algún delito que pudiera desviar la investigación. Vera ocupó un cargo durante la gestión presidencial de Alberto Fernández.

La hipótesis de trata, en apelación

La hipótesis de la trata fue investigada durante largo tiempo por la Justicia Federal y la Procuraduría nacional especializada en trata (Protex) sigue activa en el caso. En primera instancia, la jueza Pozzer Penzo descartó esa teoría y sobreseyó a los ocho implicados en la supuesta trama.

Carlos Pérez

Victoria Caillava

Laudelina Peña

Bernardino Antonio Benítez

Daniel Ramírez

Mónica Millapi

el comisario Walter Maciel

el policía retirado Francisco Amado Méndez

Ese tramo de la causa está en apelación por impulso del Ministerio Público Fiscal y se espera una definición de la Cámara Federal de Corrientes.