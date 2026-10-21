Caso Nancy Godoy: ordenan dos nuevas detenciones por encubrimiento

La Justicia de Corrientes ordenó este martes a la noche la detención de otras dos personas por la desaparición de la docente Nancy Estela Godoy en Esquina. Se trata de Rosa Leguizamón, la mujer que la vio por última vez, y su pareja, Nahuel Rojas, sospechados de encubrimiento agravado.

La medida la dispuso la Unidad Fiscal de Investigaciones Concretas de Esquina, a cargo de los fiscales Javier Mosquera y Andrea González, después de que ambos prestaran declaración.

Tres detenidos en la causa

Con estas dos detenciones, son tres las personas a disposición de la Justicia por el caso. El lunes se había determinado la prisión de Ernesto Ezequiel Bordón, que permanece en la alcaidía de la Comisaría Primera de Esquina.

Bordón había dicho que Godoy fue víctima de un crimen. Fue allanado y demorado el fin de semana, pero su versión no pudo corroborarse y la aprehensión se convirtió en detención.

Leguizamón trabaja en la estancia El Curupí, en cuyo predio está la Escuela 626, donde Godoy dictaba clases y era vicerrectora suplente. Este martes al mediodía había sido trasladada a los tribunales de Esquina para declarar.

Gendarmería se suma a la búsqueda

En paralelo, la familia de la docente se reunió con las autoridades que intervienen en la investigación. En ese encuentro les informaron que se suman fuerzas federales a la búsqueda, con la Gendarmería Nacional como primer aporte.