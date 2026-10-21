Alerta meteorológico por lluvias de hasta 200 mm en toda la provincia
El aviso abarca todo el territorio provincial y prevé precipitaciones abundantes, con acumulados que podrían superar los 200 milímetros. Se recomienda tomar precauciones.
Por WebMaster 1 min de lectura36 visualizaciones
Alerta por lluvias intensas en toda la provincia
Las autoridades emitieron un alerta meteorológico por precipitaciones abundantes que afectará a todo el territorio provincial, con acumulados que podrían superar los 200 milímetros.
- Se prevén lluvias intensas en toda la provincia.
- Los acumulados podrían superar los 200 mm.
- El alerta alcanza a todas las zonas del territorio provincial.
Se recomienda a la población tomar precauciones ante las condiciones meteorológicas previstas.
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