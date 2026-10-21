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Alerta meteorológico por lluvias de hasta 200 mm en toda la provincia

El aviso abarca todo el territorio provincial y prevé precipitaciones abundantes, con acumulados que podrían superar los 200 milímetros. Se recomienda tomar precauciones.

Por WebMaster 1 min de lectura36 visualizaciones
Alerta meteorológico por lluvias de hasta 200 mm en toda la provincia

Alerta por lluvias intensas en toda la provincia

Las autoridades emitieron un alerta meteorológico por precipitaciones abundantes que afectará a todo el territorio provincial, con acumulados que podrían superar los 200 milímetros.

  • Se prevén lluvias intensas en toda la provincia.
  • Los acumulados podrían superar los 200 mm.
  • El alerta alcanza a todas las zonas del territorio provincial.

Se recomienda a la población tomar precauciones ante las condiciones meteorológicas previstas.

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