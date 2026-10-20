Dos de cada tres argentinos se quedan sin plata antes del día 20

Dos de cada tres argentinos se quedan sin dinero antes del día 20 de cada mes. El dato surge del Monitor de Opinión Pública (MOP) de Zentrix Consultora, que midió la capacidad de los ingresos para cubrir los gastos cotidianos.

Solo el 34% de los encuestados logra sostener su presupuesto durante todo el mes y apenas el 9,8% tiene margen para ahorrar.

La falta de recursos se traduce en deuda: el 56,2% de los consultados recurrió a algún crédito o préstamo en los últimos seis meses para afrontar sus compromisos. Además, el 81,8% considera que su salario pierde frente a la inflación, una percepción que no baja del 81% desde marzo y que llegó al 87,4% en julio.

Los más jóvenes, los más afectados

Entre los menores de 40 años la situación es más ajustada: el 72% se queda sin dinero antes del día 20 y el 60,9% se endeudó en el último semestre. En ese grupo, solo el 3% consigue ahorrar y el 69,1% tiene una mirada negativa sobre la economía del país.

Las diferencias por nivel socioeconómico también son marcadas:

En la clase baja, el 83,3% se queda sin fondos antes del día 20 y el 68,1% se endeudó en los últimos seis meses. Solo el 0,9% puede ahorrar.

En la clase media, el 51,4% no llega a fin de mes y el 47,1% recurrió al crédito.

En la clase alta, el 20% se queda sin dinero antes de fin de mes y el 61,9% logra ahorrar.

Deudas para comer y pagar servicios

El informe advierte que buena parte de las deudas ya no se destina a bienes o gastos postergables. Entre quienes tomaron préstamos, el 55,1% usó el dinero para pagar alimentos y gastos de salud, y el 21,3% para tarifas y servicios públicos. Solo el 11,8% lo empleó en bienes durables.

En la clase alta el panorama cambia: el 63,4% de los que se endeudaron lo hizo para comprar bienes durables.

Desde Zentrix señalaron que "el ciclo se retroalimenta y la morosidad deja de ser un episodio para convertirse en un riesgo estructural de los hogares que usan la deuda como puente".

Qué esperan del Estado

El 67% de los encuestados considera que el Estado debe intervenir ante el crecimiento del endeudamiento. De ese total, el 36,1% lo ve como un problema social que requiere atención pública y el 30,9% cree que la intervención es necesaria incluso cuando las deudas se originan entre privados.

Sobre las medidas posibles, el 61,3% prefiere reglas más estrictas para otorgar créditos, el 23,6% propone refinanciar las deudas a través del Banco Central y solo el 7,5% respalda la condonación por ley.