El Niño llega a su pico y piden revisar los planes de emergencia

Un informe técnico de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) y de la Universidad Federal de Santa María (UFSM, Brasil) ubica el pico de intensidad de El Niño 2026-2027 entre octubre y el próximo trimestre. El trabajo recomienda a los gobiernos locales y provinciales revisar sus planes de contingencia y verificar la disponibilidad de centros de evacuación.

El documento, el Informe Técnico N° 6, analiza la evolución del fenómeno y sus posibles impactos hidrometeorológicos en la Cuenca del Plata. Todos los modelos dinámicos y estadísticos consultados coinciden en situar el máximo del evento en ese período.

Lluvias dispares y suelos saturados

Los autores aclaran que un indicador alto de El Niño-Oscilación del Sur (ENOS) no implica automáticamente lluvias extremas ni inundaciones en toda la región. Las consecuencias dependen de la saturación previa del suelo y del comportamiento de los ríos tributarios.

El informe descarta asumir un escenario idéntico al de 1982-1983: la señal de precipitaciones por encima de lo normal se concentrará en la franja oriental de la cuenca.

En septiembre, la base de datos MERGE registró acumulados superiores a 300 y 400 milímetros en núcleos del sector oriental.

En el tramo correntino, el río Paraná subió rápido desde niveles bajos sin llegar a la etapa de alerta, mientras que el río Uruguay tuvo incrementos independientes.

Entre agosto y septiembre aumentó el volumen de agua en las represas hidroeléctricas de la región. De mantenerse los límites operativos actuales, baja el margen para atenuar eventuales crecidas aguas abajo, según datos de la Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA).

Dos escalas de riesgo

El estudio señala que el monitoreo en el Chaco y el Litoral debe hacerse en dos escalas simultáneas. Las lluvias locales condicionan anegamientos urbanos y rurales; los caudales de los ríos Paraná y Paraguay pueden elevar los niveles costeros aun en períodos de sequía local.

Para el seguimiento en tiempo real, el informe aconseja articular la información del Instituto Nacional del Agua (INA), la Prefectura Naval Argentina, la Administración Provincial del Agua (APA) y los organismos de Protección Civil. Las plataformas GloFAS y SARDIM anticipan mayores aportes hídricos en sectores de las cuencas del Paraná y del Iguazú.

El Servicio Meteorológico Nacional prevé para octubre-noviembre-diciembre mayor probabilidad de lluvias por encima de lo normal en el Litoral argentino. La Organización Meteorológica Mundial, el INMET de Brasil y el instituto IRI coinciden en condiciones más húmedas sobre el sur brasileño, Uruguay y la cuenca del río Uruguay, con un patrón desparejo en la cuenca del Paraguay.

El documento también sugiere integrar las acciones al Plan de Coordinación Federal ENOS 2026/2027 del Ministerio de Seguridad Nacional y consolidar los canales de comunicación oficial.