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Cerraron la punta San Sebastián por la crecida del Paraná

El río llegó a 7,17 metros en el puerto de Corrientes y superó la marca de evacuación. La Municipalidad valló los senderos y también clausuró tres playas públicas.

Por WebMaster 1 min de lectura196 visualizaciones
Cerraron la punta San Sebastián por la crecida del Paraná

La Municipalidad de Corrientes cerró este lunes la punta San Sebastián, sobre la Costanera General San Martín, por la crecida del río Paraná. La medida es preventiva y apunta a evitar que vecinos y visitantes circulen por los senderos inferiores, que quedaron anegados.

El río Paraná alcanzó los 7,17 metros en el puerto de la capital provincial, por encima del umbral de evacuación fijado por la Prefectura Naval Argentina.

En el sector se colocaron fajas de seguridad y vallados perimetrales, con patrullajes de la Guardia Urbana para impedir el ingreso.

Playas cerradas

El cierre de la punta San Sebastián se suma a la clausura preventiva de tres playas públicas:

  • Molina Punta
  • Isla Malvinas I
  • Isla Malvinas II

La crecida ya golpea a los barrios ribereños de la ciudad, donde hay viviendas afectadas por el agua.

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