Misiones lleva el reclamo maderero al debate por la ley de cabotaje

La reforma de la Ley de Cabotaje empezará a discutirse este martes en la Cámara de Diputados, en una reunión que tendrá a los industriales madereros de Misiones entre los principales expositores. El encuentro, llamado "Cabotaje y Desarrollo Productivo", se hará desde las 11 en la Sala Delia Parodi y reunirá a legisladores, funcionarios nacionales y empresarios.

La convocatoria fue impulsada por los diputados Diego Hartfield y Maura Gruber. También participarán Emanuel Bianchetti (PRO) y la senadora Sonia Rojas Decut. Entre los invitados están Alejandro Cacace, secretario de Desregulación, y Pablo Lavigne, secretario de Comercio del Ministerio de Economía.

La madera, en el centro de la discusión

El eje para Misiones será la exposición de los representantes de la industria maderera, que plantearán las dificultades por los costos de transporte y las chances de mejorar la competitividad con más uso de embarcaciones. La Asociación Maderera, Aserraderos y Afines del Alto Paraná (Amayadap) estará representada por su presidente, Enrique Bongers, y su secretario, Cristian Gruber.

También expondrá Diego Azqueta Secco, CEO de Interbage y presidente de la Comisión Permanente de Transporte de la Cuenca del Plata (CPTCP). La lista de invitados incluye a Mercedes Omeñuka (FAIMA), Pablo Rigal Navajas (AFOA Corrientes y Las Marías), Nicolás Crisp (Acon Timber, de Gobernador Virasoro) y Fernando Correa (ARPulp SA, que proyecta industrializar fibra de pino en Ituzaingó).

El economista Gerardo Alonso Schwarz, de la Fundación Mediterránea-IERAL, aportará un análisis sobre el impacto de los costos logísticos. También fue invitado Ricardo Babiak, presidente del puerto de Posadas.

El argumento de los impulsores

Hartfield explicó que la convocatoria busca abrir el debate sobre las restricciones que, a su criterio, limitan el transporte fluvial y encarecen la producción. "Es para comenzar a debatir una ley de cabotaje, que es una ley que nosotros necesitamos, sobre todo los misioneros. El encuentro que estamos impulsando no es partidario, es incluso con el apoyo de gobernadores y lo que buscamos es que de alguna manera se liberen nuestros ríos y eso le ayudaría mucho a todo el sector forestoindustrial", sostuvo.

El legislador apuntó contra el régimen vigente, que reserva el cabotaje nacional a embarcaciones argentinas, y afirmó que la falta de flota restringe las alternativas. "El problema que tenemos es que todo lo que es de los ríos es exclusivo para barcos nacionales. Estamos protegiendo una industria que no hay", dijo Hartfield. Como referencia, mencionó que, según datos que escuchó del ministro Federico Sturzenegger, Paraguay tiene unos 3.500 barcos frente a alrededor de 30 de Argentina.

La iniciativa apunta a modificar el decreto-ley 19.492/44 para flexibilizar las condiciones y permitir que embarcaciones extranjeras presten servicios entre puertos argentinos. La expectativa es que una mayor oferta de barcos reduzca los costos de fletes y mejore la competitividad de las economías regionales.

Para Misiones, el debate excede la actividad portuaria: la posibilidad de ampliar el transporte fluvial aparece como una alternativa para bajar los gastos de traslado de la madera y otros productos regionales. Una mayor utilización de la hidrovía Paraná-Paraguay también podría descomprimir las rutas del corredor del NEA, en especial la ruta nacional 14, por donde circula buena parte de las cargas de la región.