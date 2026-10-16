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Se duplicaron los evacuados en Corrientes: ya son 222

En 24 horas, la cantidad de personas fuera de sus hogares pasó de 108 a 222, según Defensa Civil. El Paraná sigue subiendo y el Uruguay permanece estacionado.

Por WebMaster 1 min de lectura149 visualizaciones
Se duplicaron los evacuados en Corrientes: ya son 222

La crecida de los ríos que atraviesan Corrientes dejó 222 personas entre evacuadas y autoevacuadas en toda la provincia, según los últimos datos de Defensa Civil. El número se duplicó en apenas 24 horas: el miércoles eran 108.

Del total, 151 personas están en refugios y 71 se autoevacuaron en casas de familiares o amigos.

Los cambios en la capital y en Itatí

En la ciudad de Corrientes se incorporaron 71 personas de 14 familias que se autoevacuaron. En Itatí, la cantidad de evacuados pasó de 14 personas de cinco familias a 55 personas de 15 familias. Los afectados se alojan en la Casa Promesera y en el hospedaje Taba Cue.

El resto de los evacuados se distribuye así:

  • Isla Apipé: 44 personas de 19 familias, en viviendas municipales y casas de familiares.
  • Ituzaingó: 19 personas de cuatro familias, en casas de familiares, la Capilla de Isla Apipé Chico y el albergue del Club San Martín.
  • Paso de los Libres: 31 personas de seis familias, en el ex Regimiento.
  • Yahapé, en el departamento Berón de Astrada: dos personas de una misma familia, autoevacuadas en la casa de unos parientes.

El Paraná sigue en ascenso

El río Paraná continúa subiendo y uno de los puntos más comprometidos es Ituzaingó, donde el nivel llegó a 4,70 metros, por encima del nivel de evacuación de cuatro metros y del de alerta de 3,50.

En Itatí, el río alcanzó los 7,02 metros y superó el nivel de alerta de 6,80. La altura se acerca al nivel de evacuación, fijado en 7,50 metros.

En la ciudad de Corrientes, el Paraná llegó a los 6,03 metros, todavía por debajo de los niveles de alerta (6,50) y evacuación (siete metros).

El Uruguay, estacionado

A diferencia del Paraná, el río Uruguay permanece estacionado, aunque varias localidades correntinas siguen con niveles elevados:

  • Paso de los Libres: se mantiene en nivel de evacuación, con referencia de alerta de 7,50 metros y de evacuación de 8,50.
  • Bonpland: 8,47 metros, por encima del nivel de alerta de 7,90.
  • La Cruz: 10,52 metros, con alerta en 9,50.
  • Alvear: 10,54 metros, también por encima de la alerta de 9,50.
  • Yapeyú: 9,99 metros, sobre la referencia de alerta de 9,50.

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