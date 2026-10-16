Se duplicaron los evacuados en Corrientes: ya son 222
En 24 horas, la cantidad de personas fuera de sus hogares pasó de 108 a 222, según Defensa Civil. El Paraná sigue subiendo y el Uruguay permanece estacionado.
La crecida de los ríos que atraviesan Corrientes dejó 222 personas entre evacuadas y autoevacuadas en toda la provincia, según los últimos datos de Defensa Civil. El número se duplicó en apenas 24 horas: el miércoles eran 108.
Del total, 151 personas están en refugios y 71 se autoevacuaron en casas de familiares o amigos.
Los cambios en la capital y en Itatí
En la ciudad de Corrientes se incorporaron 71 personas de 14 familias que se autoevacuaron. En Itatí, la cantidad de evacuados pasó de 14 personas de cinco familias a 55 personas de 15 familias. Los afectados se alojan en la Casa Promesera y en el hospedaje Taba Cue.
El resto de los evacuados se distribuye así:
- Isla Apipé: 44 personas de 19 familias, en viviendas municipales y casas de familiares.
- Ituzaingó: 19 personas de cuatro familias, en casas de familiares, la Capilla de Isla Apipé Chico y el albergue del Club San Martín.
- Paso de los Libres: 31 personas de seis familias, en el ex Regimiento.
- Yahapé, en el departamento Berón de Astrada: dos personas de una misma familia, autoevacuadas en la casa de unos parientes.
El Paraná sigue en ascenso
El río Paraná continúa subiendo y uno de los puntos más comprometidos es Ituzaingó, donde el nivel llegó a 4,70 metros, por encima del nivel de evacuación de cuatro metros y del de alerta de 3,50.
En Itatí, el río alcanzó los 7,02 metros y superó el nivel de alerta de 6,80. La altura se acerca al nivel de evacuación, fijado en 7,50 metros.
En la ciudad de Corrientes, el Paraná llegó a los 6,03 metros, todavía por debajo de los niveles de alerta (6,50) y evacuación (siete metros).
El Uruguay, estacionado
A diferencia del Paraná, el río Uruguay permanece estacionado, aunque varias localidades correntinas siguen con niveles elevados:
- Paso de los Libres: se mantiene en nivel de evacuación, con referencia de alerta de 7,50 metros y de evacuación de 8,50.
- Bonpland: 8,47 metros, por encima del nivel de alerta de 7,90.
- La Cruz: 10,52 metros, con alerta en 9,50.
- Alvear: 10,54 metros, también por encima de la alerta de 9,50.
- Yapeyú: 9,99 metros, sobre la referencia de alerta de 9,50.
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