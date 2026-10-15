Corrientes activa el Comando de Emergencias por El Niño

El Gobierno de Corrientes puso en marcha el Comando Operativo de Emergencias para coordinar la prevención ante los posibles efectos del fenómeno de El Niño. De la convocatoria participaron distintos ministerios provinciales y los intendentes de Capital y Paso de la Patria.

Monitoreo y asistencia

Entre las medidas previstas están el monitoreo de las cuencas costeras, la incorporación de herramientas tecnológicas y la planificación de asistencia a productores y comunidades que podrían verse afectadas.

Monitoreo de cuencas costeras

Incorporación de herramientas tecnológicas

Asistencia a productores y comunidades

El objetivo declarado es fortalecer la capacidad de respuesta ante posibles inundaciones y emergencias y garantizar una asistencia coordinada.

Coordinación entre provincias y municipios

El comando reúne a funcionarios provinciales y a los jefes comunales de Corrientes Capital y Paso de la Patria. La provincia busca anticiparse a las contingencias y dar respuesta a las familias correntinas, según informó el Gobierno.

Las acciones apuntan a prevenir situaciones de riesgo y ordenar la asistencia en caso de que el fenómeno climático afecte el territorio.