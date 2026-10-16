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Avanzan las obras de pavimentación y cámaras sépticas en Virasoro

Los trabajos de hormigonado siguen sobre las calles Arturo Navajas y Laguna Brava, financiados con recursos municipales. Además, se colocaron cámaras sépticas en el predio Celso Silva.

Por WebMaster 1 min de lectura45 visualizaciones
Avanzan las obras de pavimentación y cámaras sépticas en Virasoro

La Municipalidad de Virasoro continúa con los trabajos de pavimentación con hormigón en las calles Arturo Navajas y Laguna Brava. La obra se ejecuta con recursos propios de los vecinos de Virasoro, según informó el municipio.

Otras tareas en marcha

  • Se colocaron cámaras sépticas en el predio Celso Silva, como parte de las mejoras de infraestructura del lugar.

El municipio señaló que estas obras apuntan al crecimiento y mejoramiento de la ciudad.

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