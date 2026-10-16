Avanzan las obras de pavimentación y cámaras sépticas en Virasoro

Los trabajos de hormigonado siguen sobre las calles Arturo Navajas y Laguna Brava, financiados con recursos municipales. Además, se colocaron cámaras sépticas en el predio Celso Silva.

Por WebMaster 16 de octubre de 2026 · 17:44 1 min de lectura 45 visualizaciones

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La Municipalidad de Virasoro continúa con los trabajos de pavimentación con hormigón en las calles Arturo Navajas y Laguna Brava. La obra se ejecuta con recursos propios de los vecinos de Virasoro, según informó el municipio. Otras tareas en marcha Se colocaron cámaras sépticas en el predio Celso Silva, como parte de las mejoras de infraestructura del lugar. El municipio señaló que estas obras apuntan al crecimiento y mejoramiento de la ciudad.

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