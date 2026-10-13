Virasoro celebró los 35 años del Colegio Santa María

El Colegio Católico Santa María de Gobernador Virasoro cumplió 35 años y lo celebró con una misa en acción de gracias. De la ceremonia participaron el intendente Guillermo de la Cruz y la viceintendenta Julieta Canoniero.

Una celebración con la comunidad educativa

La actividad reunió a docentes, estudiantes, familias y exalumnos, que se acercaron para acompañar el aniversario de la institución. Durante la misa se agradeció por la trayectoria del colegio y por la formación de las generaciones de estudiantes que pasaron por sus aulas.

35 años de trayectoria

El Colegio Santa María funciona en la ciudad desde hace tres décadas y media. El aniversario número 35 se celebró con una misa en acción de gracias de la que participaron las autoridades municipales junto a la comunidad educativa.