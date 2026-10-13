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Virasoro celebró los 35 años del Colegio Santa María

El intendente Guillermo de la Cruz y la viceintendenta Julieta Canoniero participaron de la misa en acción de gracias por el aniversario del colegio, que reunió a la comunidad educativa y a las familias de la ciudad.

Por WebMaster 1 min de lectura34 visualizaciones
Virasoro celebró los 35 años del Colegio Santa María

El Colegio Católico Santa María de Gobernador Virasoro cumplió 35 años y lo celebró con una misa en acción de gracias. De la ceremonia participaron el intendente Guillermo de la Cruz y la viceintendenta Julieta Canoniero.

Una celebración con la comunidad educativa

La actividad reunió a docentes, estudiantes, familias y exalumnos, que se acercaron para acompañar el aniversario de la institución. Durante la misa se agradeció por la trayectoria del colegio y por la formación de las generaciones de estudiantes que pasaron por sus aulas.

35 años de trayectoria

El Colegio Santa María funciona en la ciudad desde hace tres décadas y media. El aniversario número 35 se celebró con una misa en acción de gracias de la que participaron las autoridades municipales junto a la comunidad educativa.

  • Participaron el intendente Guillermo de la Cruz y la viceintendenta Julieta Canoniero.
  • La ceremonia reunió a docentes, estudiantes y familias.
  • Se cumplieron 35 años de la institución en Gobernador Virasoro.

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