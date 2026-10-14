Corrientes: tras las lloviznas, vuelven los cielos nublados

Las lloviznas y los chaparrones que se sienten en Corrientes desde el inicio de la semana continuarán durante el miércoles, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). A partir del jueves se espera el cese de las precipitaciones, aunque los cielos permanecerán nublados.

Cómo sigue el tiempo

Miércoles : lloviznas y chaparrones, con temperaturas entre 16°C y 23°C y vientos del sureste.

: lloviznas y chaparrones, con temperaturas entre 16°C y 23°C y vientos del sureste. Jueves : cielo nublado, sin lluvias, con una mínima de 16°C y una máxima de 23°C.

: cielo nublado, sin lluvias, con una mínima de 16°C y una máxima de 23°C. Viernes : cielo nublado, con el termómetro entre 17°C y 23°C.

: cielo nublado, con el termómetro entre 17°C y 23°C. Sábado: cielo nublado, con temperaturas de 13°C a 22°C.

El SMN indica que no habrá lluvias en las próximas jornadas, lo que traerá alivio después de la crecida de los ríos en la provincia.

Temperaturas por debajo de lo esperado

Los valores previstos para el sábado, entre 13°C y 22°C, quedan por fuera de las temperaturas típicas de la primavera. El resto de los días se mantendrán en rangos templados, con máximas que no superarán los 23°C.