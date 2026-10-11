Cerraron casi 1.000 empresas en un mes

Una caída que lleva año y medio

La cantidad de empresas con al menos un trabajador formal en la Argentina continúa en descenso, según los registros de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), que mide mes a mes cuántas firmas tienen personal registrado.

En julio de 2026 había 480.067 empresas con trabajadores formales, lo que significó una baja de 948 firmas respecto de junio, cuando se contabilizaban 481.015. Esa variación mensual equivale a una caída del 0,2%, menor a la de marzo, abril y mayo, pero que mantiene la tendencia negativa.

El dato de julio completó 18 meses consecutivos de caída. La última vez que la cifra creció de un mes a otro fue en enero de 2025, con 1.194 empresas más. Desde febrero de ese año, todos los meses cerraron con saldo negativo.

El retroceso desde el pico de 2024

El punto más alto de la serie se registró en enero de 2024, con 514.204 empresas en funcionamiento. Desde entonces y hasta julio de 2026 cerraron 34.137 empresas, un promedio de 1.138 por mes.

La comparación con el inicio de la gestión de Javier Milei también muestra una baja sostenida:

En noviembre de 2023, mes previo a su asunción, había 512.357 empresas formales.

En julio de 2026 la cifra bajó a 480.067.

La diferencia es de 32.290 empresas menos en 32 meses, una caída del 6,3%.

Según los datos relevados, los sectores más afectados por los cierres fueron el comercio, la industria y el agro.