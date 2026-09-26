Aseguradoras dicen que la IA ya encarece la salud en EE.UU.

Un gasto que no se refleja en más atención

El uso de herramientas de inteligencia artificial por parte de hospitales estadounidenses para presentar reclamos ante las aseguradoras generó un gasto adicional de 942 millones de dólares en dos años, según un análisis de la Blue Cross Blue Shield Association (BCBSA), una de las principales organizaciones de seguros médicos de Estados Unidos.

El informe detectó un aumento marcado en la cantidad de pacientes registrados con condiciones médicas complejas. Sin embargo, la BCBSA señaló que existe una "desconexión clara entre la codificación médica y el tratamiento efectivo", ya que no encontró evidencia de que ese salto se corresponda con un cambio real en la atención brindada a los pacientes.

El diario The New York Times citó este análisis como un ejemplo más de cómo la inteligencia artificial estaría contribuyendo a elevar los costos del sistema de salud en el país. Las disputas entre hospitales y aseguradoras por tratamientos y pagos no son nuevas, pero según el matutino, el uso de IA por ambas partes estaría profundizando el conflicto.

Posiciones cruzadas entre hospitales y aseguradoras

Shiv Rao, fundador de la startup de inteligencia artificial Abridge, reconoció que este escenario podría derivar en "un futuro distópico horrible en el que nadie quiere vivir", con "bots peleando contra bots, agentes contra agentes". De todos modos, Rao planteó que la tecnología también podría reducir las tensiones entre las partes y bajar los costos a futuro.

Por su parte, Luke Chalker, vicepresidente senior de la BCBSA, rechazó describir la situación como una guerra entre hospitales y aseguradoras. Según su definición, "no es una guerra, es una masacre completamente unilateral", con las aseguradoras como parte perdedora frente al uso de IA por parte de los hospitales.