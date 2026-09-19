Una IA descifra un código de radio alemán de 1914

Un mensaje de más de 100 años

Un modelo de inteligencia artificial resolvió el contenido de un mensaje de radio cifrado enviado por fuerzas militares alemanas durante la Primera Guerra Mundial. El texto había quedado sin descifrar durante más de cien años, según se desprende de la información disponible sobre el caso.

El hallazgo se dio en el marco de pruebas realizadas sobre las capacidades de sistemas de inteligencia artificial avanzados para el análisis de criptografía histórica. La IA fue capaz de identificar patrones en el cifrado que no habían sido detectados previamente por métodos de análisis convencionales.

Cómo se resolvió el cifrado

El proceso de descifrado se apoyó en la capacidad del sistema para procesar grandes volúmenes de información y reconocer estructuras lingüísticas y numéricas propias de los sistemas de codificación militar utilizados en esa época.

El mensaje corresponde a una transmisión de radio militar alemana de la época de la Primera Guerra Mundial.

Permaneció sin ser interpretado durante más de un siglo pese a los intentos previos de análisis.

pese a los intentos previos de análisis. El desciframiento se logró mediante el uso de un modelo de inteligencia artificial de última generación.

El caso se suma a una serie de aplicaciones de la inteligencia artificial en la revisión de documentos históricos que hasta ahora resultaban inaccesibles por la complejidad de sus sistemas de codificación. No se informaron públicamente todos los detalles técnicos del proceso ni el contenido específico revelado por el mensaje descifrado.