Lula prohíbe las apuestas online a un mes de las elecciones

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, firmó este viernes un decreto que prohíbe el funcionamiento de las casas de apuestas online en el país, apenas dos años después de que el propio gobierno habilitara ese negocio por ley. La medida rige de forma inmediata, aunque necesita el aval del Congreso dentro de 120 días para mantenerse vigente.

El mismo día, Lula presentó un nuevo programa para aliviar el endeudamiento de las familias. Ambos anuncios se dan a menos de dos semanas de la primera vuelta electoral del 4 de octubre, en la que las encuestas ubican a Lula en una definición muy ajustada frente al senador Flavio Bolsonaro, hijo mayor del expresidente Jair Bolsonaro.

Apuestas: cierre inmediato y críticas de la oposición

Según el ministro de Finanzas, Dario Durigan, la decisión responde a un problema de salud pública: el gasto creciente en apuestas online, que el gobierno vincula con el aumento del endeudamiento de los hogares. Encuestas recientes citadas por el propio gobierno indican que alrededor de tres cuartas partes de los brasileños están a favor de una prohibición total.

Durigan detalló el cronograma de la medida:

Los sitios de apuestas seguirán disponibles hasta el 5 de octubre solo para que los usuarios retiren los fondos que tengan cargados.

A partir del 6 de octubre, las tiendas de aplicaciones y los proveedores de internet deberán bloquear el acceso a esas plataformas.

El senador Flavio Bolsonaro calificó la medida de "populista, hipócrita y con motivación política" durante un acto de campaña en Río de Janeiro. Las apuestas online habían sido legalizadas en Brasil en 2018, durante el gobierno de Michel Temer, pero recién fueron reguladas en detalle por una ley que el propio Lula sancionó en 2023, la cual también autorizó los casinos virtuales. Los operadores con licencia podían ofrecer sus servicios en todo el país desde enero de 2025, tras pagar concesiones y cumplir requisitos regulatorios.

De acuerdo con estimaciones del Ministerio de Finanzas, los hogares brasileños gastan unos 60.000 millones de reales al año (11.570 millones de dólares) en apuestas online, que generan cerca de 10.000 millones de reales en recaudación impositiva.

La ANJL, entidad que agrupa al sector de apuestas, difundió un comunicado en el que advirtió que la prohibición empujará a más de 30 millones de usuarios hacia sitios ilegales y sostuvo que la medida desconoce las inversiones realizadas por las empresas que operaban dentro de la ley. Entre las compañías con exposición al mercado brasileño, un análisis de JPMorgan mencionó a Evolution, Allwyn (a través de su marca Betano), Entain y Flutter.

Un plan para comprar deudas de los hogares

Lula también anunció que el Estado comprará y reestructurará deudas de consumo en mora, apenas meses después de haber relanzado el programa "Desenrola", el esquema federal de renegociación de deudas creado en 2023.

Según lo informado, el gobierno realizará una subasta en noviembre en la que destinará 15.000 millones de reales para adquirir hasta 150.000 millones de reales en préstamos morosos, con descuentos de al menos el 90%. La expectativa oficial es cubrir cerca de la mitad del stock de deuda elegible.

Los principales puntos del esquema:

Apunta a deudas vencidas entre dos y cuatro años y medio, principalmente de tarjetas de crédito y préstamos personales sin garantía.

Según el ministro de Planificación, Bruno Moretti, la subasta alcanzará deudas de hasta 10.000 reales.

El descuento que consiga el Estado se trasladará en su totalidad a los deudores, quienes podrán saldar sus obligaciones vencidas pagando el valor con quita.

"Este Desenrola es mejor que las versiones anteriores. Antes la gente tenía que negociar individualmente con los bancos; ahora el gobierno compra la deuda y la salda en nombre de los deudores", afirmó Lula al presentar la iniciativa, que ya había sido anticipada la semana pasada como parte de la agenda económica de un año electoral.