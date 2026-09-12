El handball femenino se consagró campeón

Título en los Juegos Correntinos

El equipo femenino de handball se consagró campeón de los Juegos Correntinos 2026.

El certamen reunió a distintas disciplinas y delegaciones, y en la rama femenina de handball el conjunto argentino terminó en lo más alto del podio.

El resultado

Tras la definición del torneo, el plantel recibió el reconocimiento por el título obtenido en la categoría.

Disciplina: handball femenino

handball femenino Competencia: Juegos Correntinos 2026

Juegos Correntinos 2026 Resultado: primer puesto / campeón

Por el momento no se difundieron detalles oficiales sobre el desarrollo de la fase final ni sobre los resultados parciales que llevaron a la consagración del equipo.