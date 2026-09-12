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El handball femenino se consagró campeón

El seleccionado femenino de handball se quedó con el primer puesto en los Juegos Correntinos 2026, tras una competencia.

Por WebMaster 1 min de lectura91 visualizaciones
El handball femenino se consagró campeón

Título en los Juegos Correntinos

El equipo femenino de handball se consagró campeón de los Juegos Correntinos 2026.

El certamen reunió a distintas disciplinas y delegaciones, y en la rama femenina de handball el conjunto argentino terminó en lo más alto del podio.

El resultado

Tras la definición del torneo, el plantel recibió el reconocimiento por el título obtenido en la categoría.

  • Disciplina: handball femenino
  • Competencia: Juegos Correntinos 2026
  • Resultado: primer puesto / campeón

Por el momento no se difundieron detalles oficiales sobre el desarrollo de la fase final ni sobre los resultados parciales que llevaron a la consagración del equipo.

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