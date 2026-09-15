Buscan a una joven de Virasoro, vista por última vez en Posadas

Última comunicación desde Posadas

La Policía de Corrientes difundió un pedido de localización para encontrar a Adriana Anabel Monzón, de 26 años, oriunda de Gobernador Virasoro, quien está ausente de su hogar desde el viernes 11 de septiembre.

Según la denuncia presentada por su familia en la Comisaría Tercera de Virasoro, la joven mantuvo su última comunicación telefónica ese mismo día desde la ciudad de Posadas, Misiones. Desde entonces no se conoce su paradero.

El caso quedó en manos de la Fiscalía de Investigación en turno, que trabaja junto a las fuerzas de seguridad en la búsqueda.

Cómo es y con qué ropa fue vista

De acuerdo con los datos aportados por la Policía, Monzón presenta las siguientes características:

Baja estatura, aproximadamente 1,45 metros

Contextura delgada

Tez morocha clara

Ojos y cabello negros, de tipo lacio

Al momento de perder contacto con su familia, vestía un pantalón de jean negro y un buzo de color claro.

Pedido de colaboración

Las autoridades solicitaron la ayuda de la comunidad para localizarla. Quien tenga información puede comunicarse con la Comisaría Tercera de Virasoro, al teléfono 3794-503727, acercarse a la dependencia policial más cercana, o llamar a las líneas gratuitas del Sistema Integral de Seguridad: 911 en la Capital y 101 en el Interior.