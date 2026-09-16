Estudiantes del barrio Alfonsín viajan a Robotec 2026

Viaje a Corrientes Capital

Estudiantes de un colegio del barrio Alfonsín viajaron a Corrientes Capital para participar de Robotec 2026, una competencia de robótica educativa.

La delegación se trasladó especialmente para tomar parte del certamen, en el que exponen proyectos vinculados a la robótica y la tecnología.

De qué se trata la competencia

Robotec es un espacio donde estudiantes de distintas instituciones presentan desarrollos propios ante jurados y otros participantes. Entre los aspectos que suelen evaluarse en este tipo de encuentros se incluyen:

La creatividad de los proyectos presentados

El funcionamiento técnico de los prototipos

La capacidad de trabajo en equipo de los estudiantes

La participación del colegio del barrio Alfonsín representa una instancia de intercambio con otras instituciones de la región en el marco de la edición 2026 del evento.