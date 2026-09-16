VirasoroVirtual
Hoy:
Emprendedores de Virasoro, en el año del centenario Accidente entre Tarragós y Mocito Acuña deja heridos leves Virasoro se luce en Misiones con su Reina del Carpincho Tapebicuá vuelve a tener luz y arranca prueba de tres meses Choque entre auto y moto deja una mujer herida Oficial $1.535 Blue $1.560 MEP $1.542 CCL $1.600 Farmacia de turno Caterino
Interes General

Estudiantes del barrio Alfonsín viajan a Robotec 2026

Un grupo de alumnos de un colegio del barrio Alfonsín se trasladó a Corrientes Capital para participar de la competencia de robótica Robotec 2026.

Por WebMaster 1 min de lectura169 visualizaciones
Estudiantes del barrio Alfonsín viajan a Robotec 2026

Viaje a Corrientes Capital

Estudiantes de un colegio del barrio Alfonsín viajaron a Corrientes Capital para participar de Robotec 2026, una competencia de robótica educativa.

La delegación se trasladó especialmente para tomar parte del certamen, en el que exponen proyectos vinculados a la robótica y la tecnología.

De qué se trata la competencia

Robotec es un espacio donde estudiantes de distintas instituciones presentan desarrollos propios ante jurados y otros participantes. Entre los aspectos que suelen evaluarse en este tipo de encuentros se incluyen:

  • La creatividad de los proyectos presentados
  • El funcionamiento técnico de los prototipos
  • La capacidad de trabajo en equipo de los estudiantes

La participación del colegio del barrio Alfonsín representa una instancia de intercambio con otras instituciones de la región en el marco de la edición 2026 del evento.

Comentarios

Ingresá para comentar — leer es gratis, comentar también.

Todavía no hay comentarios. Sé el primero en opinar.

Notas relacionadas