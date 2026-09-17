Crucero del Norte retoma sus servicios de forma gradual

Reanudación por etapas

La empresa de transporte Crucero del Norte comenzó a normalizar su actividad después de varios días marcados por reclamos salariales, suspensión de servicios y protestas de trabajadores que generaron incertidumbre sobre su continuidad.

Este fin de semana se retomarán de manera lenta los servicios provinciales, mientras que los recorridos de larga distancia a nivel nacional se irían reincorporando en los días siguientes, según se pudo confirmar. El regreso de estos últimos quedará sujeto a que la compañía defina su esquema operativo y financiero.

Definiciones del directorio

La hoja de ruta definitiva se resolverá en una nueva reunión del directorio familiar, que estará encabezado por Beatriz Fayterna junto a sus hijos Hugo y Julio Koropeski. El encuentro se realizará en los próximos días y en él se evaluará el estado general de la empresa para avanzar con el plan de normalización.

Este directorio se reúne luego de que se resolviera un conflicto interno dentro de la familia Koropeski, propietaria de la empresa, que había impactado en el funcionamiento de la compañía.

Pago de salarios pendientes

Uno de los ejes centrales de la próxima reunión será la situación salarial de los trabajadores. La conducción de la empresa ya comenzó a abonar de manera parcial los haberes adeudados y busca continuar regularizando los pagos a medida que se recupere la capacidad operativa del servicio.