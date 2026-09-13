VirasoroVirtual
Hoy:
Emprendedores de Virasoro, en el año del centenario Accidente entre Tarragós y Mocito Acuña deja heridos leves El Municipio ofrece castraciones gratis para perros y gatos Tapebicuá vuelve a tener luz y arranca prueba de tres meses Tapebicuá recupera la luz y crece la expectativa laboral Oficial $1.530 Blue $1.545 MEP $1.540 CCL $1.598 Farmacia de turno Inés
Interes General

Virasoro festeja sus 100 años con show en Plaza Libertad

La ciudad correntina celebra su Centenario este 23 de septiembre con una noche de música en vivo y actividades para toda la familia.

Por WebMaster 1 min de lectura135 visualizaciones
Virasoro festeja sus 100 años con show en Plaza Libertad

Un festejo por los 100 años de la ciudad

Virasoro cumple 100 años y lo celebrará con un evento central el 23 de septiembre en Plaza Libertad.

La propuesta incluye música en vivo y está pensada para que participen vecinos de todas las edades.

Quiénes tocan y qué se espera

La grilla musical de la noche contará con:

  • Palmae
  • Los Príncipes de Misiones

La organización del evento invita a los vecinos a sumarse a lo que definen como un momento histórico para la ciudad, en el marco de las celebraciones por el Centenario.

Comentarios

Ingresá para comentar — leer es gratis, comentar también.

Todavía no hay comentarios. Sé el primero en opinar.

Notas relacionadas