Virasoro festeja sus 100 años con show en Plaza Libertad
La ciudad correntina celebra su Centenario este 23 de septiembre con una noche de música en vivo y actividades para toda la familia.
Por WebMaster 1 min de lectura135 visualizaciones
Un festejo por los 100 años de la ciudad
Virasoro cumple 100 años y lo celebrará con un evento central el 23 de septiembre en Plaza Libertad.
La propuesta incluye música en vivo y está pensada para que participen vecinos de todas las edades.
Quiénes tocan y qué se espera
La grilla musical de la noche contará con:
- Palmae
- Los Príncipes de Misiones
La organización del evento invita a los vecinos a sumarse a lo que definen como un momento histórico para la ciudad, en el marco de las celebraciones por el Centenario.
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