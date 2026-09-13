Virasoro festeja sus 100 años con show en Plaza Libertad

Un festejo por los 100 años de la ciudad

Virasoro cumple 100 años y lo celebrará con un evento central el 23 de septiembre en Plaza Libertad.

La propuesta incluye música en vivo y está pensada para que participen vecinos de todas las edades.

Quiénes tocan y qué se espera

La grilla musical de la noche contará con:

Palmae

Los Príncipes de Misiones

La organización del evento invita a los vecinos a sumarse a lo que definen como un momento histórico para la ciudad, en el marco de las celebraciones por el Centenario.