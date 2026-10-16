VirasoroVirtual
Hoy:
Ciclista de Virasoro ganó el oro en el Panamericano Master Egresados agrotécnicos descubrieron placa en Plaza Libertad Estaciones de servicio, con siete meses de caída en ventas AFoA propone usar los ríos para abaratar la madera correntina Exalumnos del Agrotécnico premiados en el certamen Virasoro Porá Oficial $1.535 Blue $1.555 MEP $1.543 CCL $1.621 Farmacia de turno Caterino
Interes General

La terminal de Posadas, colmada en la previa del Día de la Madre

Miles de personas pasan por la terminal de ómnibus de Posadas para viajar al interior de Misiones y a otras provincias y reencontrarse con sus familias por el Día de la Madre.

Por WebMaster 1 min de lectura150 visualizaciones
La terminal de Posadas, colmada en la previa del Día de la Madre

La terminal de ómnibus de Posadas registra un movimiento intenso de pasajeros en la previa del Día de la Madre. Miles de personas pasan por el lugar para viajar hacia distintos puntos del interior de Misiones y otras zonas del país.

Reencuentros y homenajes

El grueso de los viajes tiene un mismo motivo: llegar a tiempo para el domingo. Los pasajeros buscan reencontrarse con sus familias y celebrar la fecha.

  • Destinos frecuentes: localidades del interior de Misiones.
  • También hay viajes hacia otras provincias.
  • El movimiento se concentra en las horas previas al fin de semana.

Un fin de semana de viajes

La terminal funciona como punto de partida de quienes pasarán el Día de la Madre fuera de Posadas. El movimiento de pasajeros se extiende durante toda la jornada.

Comentarios

Ingresá para comentar — leer es gratis, comentar también.

Todavía no hay comentarios. Sé el primero en opinar.

Notas relacionadas