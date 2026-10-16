La terminal de Posadas, colmada en la previa del Día de la Madre

La terminal de ómnibus de Posadas registra un movimiento intenso de pasajeros en la previa del Día de la Madre. Miles de personas pasan por el lugar para viajar hacia distintos puntos del interior de Misiones y otras zonas del país.

Reencuentros y homenajes

El grueso de los viajes tiene un mismo motivo: llegar a tiempo para el domingo. Los pasajeros buscan reencontrarse con sus familias y celebrar la fecha.

Destinos frecuentes: localidades del interior de Misiones.

También hay viajes hacia otras provincias.

El movimiento se concentra en las horas previas al fin de semana.

Un fin de semana de viajes

La terminal funciona como punto de partida de quienes pasarán el Día de la Madre fuera de Posadas. El movimiento de pasajeros se extiende durante toda la jornada.