Crecida del río Uruguay: evacúan Paso de los Libres
El agua sigue en ascenso desde la alta cuenca y golpea a toda la región correntina. La Cruz, Alvear y Yapeyú están en alerta, mientras Paso de los Libres ya declaró fase de evacuación.
Por WebMaster 1 min de lectura44 visualizaciones
El río sigue creciendo en toda la región
La crecida sostenida del río Uruguay, que baja desde la alta cuenca, mantiene en vilo a varias localidades correntinas. En La Cruz, el nivel llegó a 9,91 metros, muy por encima de la marca de alerta fijada en 9,50 metros, y la tendencia sigue en aumento.
Alerta en Alvear y Yapeyú, evacuación en Libres
La situación se repite en otros puntos de la costa:
- Alvear registra también 9,91 metros, en estado de alerta.
- Yapeyú marca 9,60 metros, por encima del umbral de alerta.
- En Paso de los Libres el río superó los 9,09 metros y el puerto ya se encuentra en fase de evacuación.
Piden extremar los cuidados
Ante este panorama, se recomienda a la población que vive cerca de la costa extremar los cuidados y seguir de cerca las indicaciones de Defensa Civil, que monitorea la evolución del río en toda la zona.
Comentarios
Ingresá para comentar — leer es gratis, comentar también.
Todavía no hay comentarios. Sé el primero en opinar.
Notas relacionadas
Clima
El Paraná crece y Goya podría superar la alerta
11 de octubre de 2026 · 08:37 hace 2 horas 48 visualizaciones
Clima
Fin de semana largo con lluvias y tormentas en la región
10 de octubre de 2026 · 16:07 hace 19 horas 296 visualizaciones
Clima
Temporal en Curuzú Cuatiá: casi 100 mm de lluvia y daños en el interior correntino
8 de octubre de 2026 · 09:52 hace 3 días 670 visualizaciones
Clima
Doble alerta en Corrientes: tormentas fuertes y ráfagas de más de 90 km/h
8 de octubre de 2026 · 07:03 hace 3 días 341 visualizaciones