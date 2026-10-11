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Crecida del río Uruguay: evacúan Paso de los Libres

El agua sigue en ascenso desde la alta cuenca y golpea a toda la región correntina. La Cruz, Alvear y Yapeyú están en alerta, mientras Paso de los Libres ya declaró fase de evacuación.

Por WebMaster 1 min de lectura44 visualizaciones
Crecida del río Uruguay: evacúan Paso de los Libres

El río sigue creciendo en toda la región

La crecida sostenida del río Uruguay, que baja desde la alta cuenca, mantiene en vilo a varias localidades correntinas. En La Cruz, el nivel llegó a 9,91 metros, muy por encima de la marca de alerta fijada en 9,50 metros, y la tendencia sigue en aumento.

Alerta en Alvear y Yapeyú, evacuación en Libres

La situación se repite en otros puntos de la costa:

  • Alvear registra también 9,91 metros, en estado de alerta.
  • Yapeyú marca 9,60 metros, por encima del umbral de alerta.
  • En Paso de los Libres el río superó los 9,09 metros y el puerto ya se encuentra en fase de evacuación.

Piden extremar los cuidados

Ante este panorama, se recomienda a la población que vive cerca de la costa extremar los cuidados y seguir de cerca las indicaciones de Defensa Civil, que monitorea la evolución del río en toda la zona.

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