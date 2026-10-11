El Paraná crece y Goya podría superar la alerta

Suba sostenida en toda la provincia

El río Paraná sigue en ascenso en Corrientes y las proyecciones del Instituto Nacional del Agua (INA) encienden alertas en varias localidades. En la Capital correntina, el hidrómetro marca actualmente 4,98 metros y se espera que llegue a 6 metros el 20 de octubre, apenas 50 centímetros por debajo del nivel de alerta, fijado en 6,50 metros.

Como primera medida ante la creciente, ya se cerró la playa Islas Malvinas en la ciudad de Corrientes.

El nivel actual del río ya está muy por encima de lo habitual para esta época: la media histórica de octubre en la Capital, calculada entre 1991 y 2024, es de 3,43 metros. Es decir, el registro de hoy supera ese promedio en 1,55 metros.

Goya, el punto de mayor atención

Goya aparece como la localidad con el pronóstico más preocupante. El río está hoy en 4,42 metros, a 78 centímetros del nivel de alerta (5,20 metros). Pero el INA proyecta que el 20 de octubre el Paraná llegará a 5,50 metros en Goya, superando el umbral de alerta y acercándose al de evacuación.

El promedio histórico de octubre en esa ciudad es de 3,46 metros, por lo que el nivel actual ya lo excede en 96 centímetros.

Cómo está el río en el resto de la provincia

Según los datos del INA, la distancia entre la altura actual y el nivel de alerta varía según la localidad:

Itatí : 5,70 m actuales, alerta en 6,80 m (diferencia de 1,10 m)

: 5,70 m actuales, alerta en 6,80 m (diferencia de 1,10 m) Paso de la Patria : 5,10 m actuales, alerta en 6,50 m (diferencia de 1,40 m)

: 5,10 m actuales, alerta en 6,50 m (diferencia de 1,40 m) Bella Vista : 4,77 m actuales, alerta en 6 m (diferencia de 1,23 m)

: 4,77 m actuales, alerta en 6 m (diferencia de 1,23 m) Empedrado : 4,58 m actuales, alerta en 6,50 m (diferencia de 1,92 m)

: 4,58 m actuales, alerta en 6,50 m (diferencia de 1,92 m) Ituzaingó: 2,45 m actuales, alerta en 3,50 m (diferencia de 1,05 m)

Ituzaingó e Itatí son los puntos con menor distancia respecto a su propio nivel de alerta, aunque eso no implica necesariamente mayor riesgo, ya que cada localidad tiene umbrales de referencia distintos y condiciones locales propias. La Entidad Binacional Yacyretá ya había anticipado este escenario de crecida.

Las proyecciones del INA son estimaciones que pueden variar según la evolución del río, por lo que se recomienda seguir las próximas actualizaciones hidrométricas.