Fin de semana largo con lluvias y tormentas en la región
La inestabilidad se mantendrá los tres días, con lloviznas aisladas en Corrientes y tormentas más fuertes en Misiones y el sur de Paraguay.
Sábado con nubosidad y lluvias aisladas
El fin de semana largo arrancó este sábado con cielo mayormente nublado en toda la región y probabilidad de lluvias o lloviznas aisladas. La mayor inestabilidad se concentrará en Misiones y el sur de Paraguay, donde se esperan tormentas.
Las temperaturas mínimas oscilarán entre 12°C y 15°C, mientras que las máximas rondarán los 20°C a 24°C.
Domingo con alternancia de sol y lloviznas
El domingo seguirá el tiempo inestable en la región, con probabilidad de lloviznas aisladas combinadas con algunos momentos de sol. En Misiones y el sur de Paraguay continuará el mal tiempo, con lluvias y tormentas de mayor intensidad.
Se prevé un leve descenso térmico, con mínimas de 11°C a 14°C y máximas de entre 22°C y 24°C.
Lunes con mejora parcial
Para el cierre del fin de semana largo, el lunes presentará cielo parcialmente nublado aunque persistirá cierta inestabilidad.
- Mínimas: entre 13°C y 16°C
- Máximas: entre 20°C y 25°C
- Vientos: leves, del sudeste
Será la jornada más templada del fin de semana extendido, con una tarde descripta como agradable.
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