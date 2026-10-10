VirasoroVirtual
Hoy:
Valdés cerró su gira en Francia y una comitiva técnica vendrá a Corrientes Milei: ¿pulgar arriba o pulgar abajo? Los virasoreños opinan, ¿vos qué decís? Lautaro Martínez igualó a Agüero y es el tercer goleador histórico de Argentina Tormentas en Santa Fe, Corrientes y Misiones: dónde y cuándo El INVICO evalúa casas de madera para ampliar la demanda de viviendas Oficial $1.535 Blue $1.540 MEP $1.543 CCL $1.607 Farmacia de turno Caterino
Clima

Fin de semana largo con lluvias y tormentas en la región

La inestabilidad se mantendrá los tres días, con lloviznas aisladas en Corrientes y tormentas más fuertes en Misiones y el sur de Paraguay.

Por WebMaster 1 min de lectura110 visualizaciones
Fin de semana largo con lluvias y tormentas en la región

Sábado con nubosidad y lluvias aisladas

El fin de semana largo arrancó este sábado con cielo mayormente nublado en toda la región y probabilidad de lluvias o lloviznas aisladas. La mayor inestabilidad se concentrará en Misiones y el sur de Paraguay, donde se esperan tormentas.

Las temperaturas mínimas oscilarán entre 12°C y 15°C, mientras que las máximas rondarán los 20°C a 24°C.

Domingo con alternancia de sol y lloviznas

El domingo seguirá el tiempo inestable en la región, con probabilidad de lloviznas aisladas combinadas con algunos momentos de sol. En Misiones y el sur de Paraguay continuará el mal tiempo, con lluvias y tormentas de mayor intensidad.

Se prevé un leve descenso térmico, con mínimas de 11°C a 14°C y máximas de entre 22°C y 24°C.

Lunes con mejora parcial

Para el cierre del fin de semana largo, el lunes presentará cielo parcialmente nublado aunque persistirá cierta inestabilidad.

  • Mínimas: entre 13°C y 16°C
  • Máximas: entre 20°C y 25°C
  • Vientos: leves, del sudeste

Será la jornada más templada del fin de semana extendido, con una tarde descripta como agradable.

Comentarios

Ingresá para comentar — leer es gratis, comentar también.

Todavía no hay comentarios. Sé el primero en opinar.

Notas relacionadas