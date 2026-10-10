Fin de semana largo con lluvias y tormentas en la región

Sábado con nubosidad y lluvias aisladas

El fin de semana largo arrancó este sábado con cielo mayormente nublado en toda la región y probabilidad de lluvias o lloviznas aisladas. La mayor inestabilidad se concentrará en Misiones y el sur de Paraguay, donde se esperan tormentas.

Las temperaturas mínimas oscilarán entre 12°C y 15°C, mientras que las máximas rondarán los 20°C a 24°C.

Domingo con alternancia de sol y lloviznas

El domingo seguirá el tiempo inestable en la región, con probabilidad de lloviznas aisladas combinadas con algunos momentos de sol. En Misiones y el sur de Paraguay continuará el mal tiempo, con lluvias y tormentas de mayor intensidad.

Se prevé un leve descenso térmico, con mínimas de 11°C a 14°C y máximas de entre 22°C y 24°C.

Lunes con mejora parcial

Para el cierre del fin de semana largo, el lunes presentará cielo parcialmente nublado aunque persistirá cierta inestabilidad.

Mínimas: entre 13°C y 16°C

Máximas: entre 20°C y 25°C

Vientos: leves, del sudeste

Será la jornada más templada del fin de semana extendido, con una tarde descripta como agradable.