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Gastón Ivalo dio una masterclass en Virasoro

El modelo e influencer visitó la ciudad correntina para capacitar sobre redes sociales y creación de contenido, y aprovechó para recorrer distintos puntos locales.

Por WebMaster 1 min de lectura131 visualizaciones
Gastón Ivalo dio una masterclass en Virasoro

Una capacitación sobre contenido digital

El modelo e influencer Gastón Ivalo estuvo la semana pasada en Virasoro, donde brindó una masterclass sobre redes sociales y creación de contenido.

La actividad se realizó en la Academia Inbox Moda, un espacio local dedicado a la formación en moda y comunicación digital.

Recorrida por la ciudad

Además de la capacitación, Ivalo aprovechó su estadía para conocer distintos puntos de la zona:

  • Visitó Establecimientos Las Marías, una de las empresas más representativas de la región.
  • Recorrió otros lugares de la ciudad durante su estadía.

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