Virasoro tiene delegación en los Juegos Correntinos 2026
Un grupo de jóvenes deportistas viajó este mediodía para representar a la ciudad en la instancia provincial del certamen, con participación en tres disciplinas.
Por WebMaster 1 min de lectura334 visualizaciones
Rumbo a la instancia provincial
Una delegación de jóvenes deportistas de Gobernador Virasoro partió este mediodía hacia la instancia provincial de los Juegos Correntinos 2026. La competencia reúne a representantes de distintas localidades de Corrientes.
Las disciplinas convocadas
Virasoro competirá en handball, tenis de mesa y vóley beach, las tres disciplinas en las que la ciudad logró clasificar deportistas para esta etapa del certamen.
- Handball
- Tenis de mesa
- Vóley beach
Los Juegos Correntinos son una competencia deportiva de alcance provincial que convoca cada año a jóvenes atletas de distintos puntos de Corrientes.
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