Virasoro tiene delegación en los Juegos Correntinos 2026

Rumbo a la instancia provincial

Una delegación de jóvenes deportistas de Gobernador Virasoro partió este mediodía hacia la instancia provincial de los Juegos Correntinos 2026. La competencia reúne a representantes de distintas localidades de Corrientes.

Las disciplinas convocadas

Virasoro competirá en handball, tenis de mesa y vóley beach, las tres disciplinas en las que la ciudad logró clasificar deportistas para esta etapa del certamen.

Handball

Tenis de mesa

Vóley beach

Los Juegos Correntinos son una competencia deportiva de alcance provincial que convoca cada año a jóvenes atletas de distintos puntos de Corrientes.