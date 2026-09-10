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Virasoro tiene delegación en los Juegos Correntinos 2026

Un grupo de jóvenes deportistas viajó este mediodía para representar a la ciudad en la instancia provincial del certamen, con participación en tres disciplinas.

Por WebMaster 1 min de lectura334 visualizaciones
Virasoro tiene delegación en los Juegos Correntinos 2026

Rumbo a la instancia provincial

Una delegación de jóvenes deportistas de Gobernador Virasoro partió este mediodía hacia la instancia provincial de los Juegos Correntinos 2026. La competencia reúne a representantes de distintas localidades de Corrientes.

Las disciplinas convocadas

Virasoro competirá en handball, tenis de mesa y vóley beach, las tres disciplinas en las que la ciudad logró clasificar deportistas para esta etapa del certamen.

  • Handball
  • Tenis de mesa
  • Vóley beach

Los Juegos Correntinos son una competencia deportiva de alcance provincial que convoca cada año a jóvenes atletas de distintos puntos de Corrientes.

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