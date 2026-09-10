Virasoro suma siete cuadras de asfalto en caliente
El intendente Guillermo De La Cruz recorrió junto a concejales las obras viales, financiadas en conjunto por el Municipio y el Gobierno provincial.
Por WebMaster 1 min de lectura438 visualizaciones
Avance de obra
El intendente de Virasoro, Guillermo De La Cruz, encabezó una recorrida por los trabajos de pavimentación que se realizan en la ciudad, acompañado por concejales locales.
- Ya se completaron siete cuadras de asfalto en caliente
- La recorrida permitió verificar el estado de avance de los trabajos
- Participaron concejales del Municipio
Financiamiento conjunto
La obra es resultado de un acuerdo entre el Municipio de Virasoro y el Gobierno de Corrientes, que aportan los recursos de manera conjunta para su ejecución.
No se informaron precisiones sobre el presupuesto total de la obra ni la fecha estimada de finalización de los trabajos.
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