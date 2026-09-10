Alerta amarilla en Corrientes por tormentas fuertes
El Servicio Meteorológico Nacional advierte sobre dos jornadas de inestabilidad: el jueves afectará el norte y oeste provincial, y el viernes se extenderá a toda Corrientes.
Por WebMaster 1 min de lectura383 visualizaciones
Dos días de alerta por tormentas
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas fuertes que afectará a Corrientes durante dos jornadas consecutivas.
- Jueves 10 de septiembre: la alerta rige para el norte y el oeste de la provincia.
- Viernes 11 de septiembre: el alcance se amplía y abarca la totalidad del territorio correntino.
Qué implica la alerta amarilla
Este nivel de aviso indica que las condiciones meteorológicas podrían representar cierto riesgo, por lo que se recomienda prestar atención a la evolución del pronóstico en las horas siguientes.
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