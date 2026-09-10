Corrientes propone ser sede del Parlamento del Norte Grande

Una agenda regional con eje en energía y educación

El senador provincial Gustavo Valdés participó en La Rioja de la 59° Sesión Plenaria del Parlamento del Norte Grande Argentino, el espacio que nuclea a legisladores de las provincias del norte del país para discutir temas de desarrollo y producción regional.

Valdés integró la Mesa Ejecutiva del encuentro junto al vicepresidente primero del Senado de Corrientes, Henry Fick, y el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Tassano.

En su intervención, Valdés planteó la necesidad de profundizar políticas de desarrollo industrial y energías renovables, y remarcó el papel de la universidad y la educación pública como herramientas para generar oportunidades y crecimiento en la región.

El legislador correntino sostuvo que el desarrollo del Norte Grande requiere una mirada conjunta entre las provincias, con planificación, infraestructura y producción que permitan achicar las diferencias con otras zonas del país.

Corrientes busca ser sede del próximo encuentro

Durante la reunión de la Mesa Ejecutiva, Valdés propuso a Corrientes como sede de la próxima edición del Parlamento del Norte Grande, con el objetivo de sostener el trabajo conjunto entre las provincias integrantes.

En paralelo, la delegación legislativa correntina tuvo actividad en las comisiones del encuentro, donde presentó seis proyectos que fueron aprobados y que serán fundamentados y tratados este jueves en la sesión plenaria.

La representación de Corrientes estuvo compuesta por:

Los senadores Gustavo Valdés, Henry Fick, Noel Breard y Diego Pellegrini

Los diputados Eduardo Tassano y Norberto Ast

Otros representantes provinciales

Con esta participación, la provincia continúa llevando a la discusión regional una agenda centrada en el desarrollo productivo, energético y educativo.