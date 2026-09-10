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Refacciones en marcha en el Gimnasio Municipal

El intendente Guillermo de la Cruz supervisó los trabajos que se realizan en el Gimnasio Municipal Dr. Mario B. Aquino, donde se aplica espuma de poliuretano y se repara el sistema de iluminación.

Por WebMaster 1 min de lectura473 visualizaciones
Refacciones en marcha en el Gimnasio Municipal

Recorrida oficial por las obras

El intendente Guillermo de la Cruz recorrió el Gimnasio Municipal Dr. Mario B. Aquino para verificar el estado de las tareas de refacción y puesta en valor que se llevan adelante en el edificio.

En qué consisten los trabajos

Según se informó, las mejoras incluyen:

  • Aplicación de espuma de poliuretano en el edificio.
  • Reparación del sistema de iluminación del gimnasio.

Ambas intervenciones forman parte de un plan de mejoras integrales para el espacio deportivo municipal. Desde el municipio remarcaron que continuarán las tareas de recuperación de este tipo de instalaciones.

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