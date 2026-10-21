Alerta amarilla en Corrientes por tormentas fuertes y ráfagas de 90 km/h

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta amarillo por lluvias y tormentas de variada intensidad que abarcará toda la provincia de Corrientes durante el miércoles y el jueves. Según el organismo, algunos fenómenos pueden ser localmente fuertes o puntualmente severos.

El reporte indica que las tormentas llegarán con abundante caída de agua en cortos períodos, intensa actividad eléctrica, posible granizo y ráfagas de hasta 90 km/h. Se estiman acumulados de entre 40 y 80 milímetros, con chances de superar ese rango en forma puntual.

Aun con el mal tiempo, las temperaturas subirán de a poco en la capital provincial: las máximas se moverán entre los 26 y los 30 grados.

El Paraná, en nivel de evacuación

El temporal complica el escenario hidrológico de la ribera. En el puerto de Corrientes el río Paraná marcó 7,32 metros, por encima de la escala prevista para la etapa de evacuación.

La mayor preocupación de los equipos técnicos está en las cuencas altas de Brasil, donde los modelos meteorológicos anticipan hasta siete días seguidos de lluvia con acumulados de 200 a 230 milímetros.

"Si el fenómeno se da donde está marcado, va a impactar en la cuenca del Paraná y puede generar una nueva onda de crecida con los puertos sobre sus niveles de evacuación o alerta", dijo el director de Defensa Civil de la Provincia, Bruno Lovinson.

Qué se espera