Corrientes lanza plan de créditos y convenios para el turismo

El gobierno de Corrientes anunció un paquete de medidas para impulsar el turismo provincial, con foco en inversión, financiamiento y promoción de destinos.

Convenios con municipios y créditos para hotelería

La Provincia firmó convenios con 20 municipios a través del Consejo Federal de Inversiones (CFI) para mejorar la oferta turística en distintas localidades.

En paralelo, junto al Banco de Corrientes, se lanzaron líneas de crédito para renovar equipamiento y ampliar hoteles, posadas y cabañas.

Nueva estrategia de promoción

Se presentó #DestinoCorrientes, una campaña que busca mostrar la oferta natural, cultural, patrimonial y gastronómica de la provincia a nivel nacional e internacional.

Entre los objetivos de la iniciativa se destacan:

Consolidar el posicionamiento de los Esteros del Iberá como destino de referencia

como destino de referencia Promocionar otros atractivos turísticos correntinos

Fortalecer una actividad que genera empleo y movimiento económico en las comunidades locales

El gobernador Juan Pablo Valdés estuvo a cargo de la presentación de estas acciones, enmarcadas en la política turística provincial.