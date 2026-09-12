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Corrientes lanza plan de créditos y convenios para el turismo

La provincia firmó acuerdos con 20 municipios y habilitó líneas de crédito para hotelería, mientras presenta una nueva estrategia de promoción de sus destinos.

Por WebMaster 1 min de lectura332 visualizaciones
Corrientes lanza plan de créditos y convenios para el turismo

El gobierno de Corrientes anunció un paquete de medidas para impulsar el turismo provincial, con foco en inversión, financiamiento y promoción de destinos.

Convenios con municipios y créditos para hotelería

La Provincia firmó convenios con 20 municipios a través del Consejo Federal de Inversiones (CFI) para mejorar la oferta turística en distintas localidades.

En paralelo, junto al Banco de Corrientes, se lanzaron líneas de crédito para renovar equipamiento y ampliar hoteles, posadas y cabañas.

Nueva estrategia de promoción

Se presentó #DestinoCorrientes, una campaña que busca mostrar la oferta natural, cultural, patrimonial y gastronómica de la provincia a nivel nacional e internacional.

Entre los objetivos de la iniciativa se destacan:

  • Consolidar el posicionamiento de los Esteros del Iberá como destino de referencia
  • Promocionar otros atractivos turísticos correntinos
  • Fortalecer una actividad que genera empleo y movimiento económico en las comunidades locales

El gobernador Juan Pablo Valdés estuvo a cargo de la presentación de estas acciones, enmarcadas en la política turística provincial.

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