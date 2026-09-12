Corrientes lanza plan de créditos y convenios para el turismo
La provincia firmó acuerdos con 20 municipios y habilitó líneas de crédito para hotelería, mientras presenta una nueva estrategia de promoción de sus destinos.
El gobierno de Corrientes anunció un paquete de medidas para impulsar el turismo provincial, con foco en inversión, financiamiento y promoción de destinos.
Convenios con municipios y créditos para hotelería
La Provincia firmó convenios con 20 municipios a través del Consejo Federal de Inversiones (CFI) para mejorar la oferta turística en distintas localidades.
En paralelo, junto al Banco de Corrientes, se lanzaron líneas de crédito para renovar equipamiento y ampliar hoteles, posadas y cabañas.
Nueva estrategia de promoción
Se presentó #DestinoCorrientes, una campaña que busca mostrar la oferta natural, cultural, patrimonial y gastronómica de la provincia a nivel nacional e internacional.
Entre los objetivos de la iniciativa se destacan:
- Consolidar el posicionamiento de los Esteros del Iberá como destino de referencia
- Promocionar otros atractivos turísticos correntinos
- Fortalecer una actividad que genera empleo y movimiento económico en las comunidades locales
El gobernador Juan Pablo Valdés estuvo a cargo de la presentación de estas acciones, enmarcadas en la política turística provincial.
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