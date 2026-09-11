Juana Rodríguez recibió la máxima distinción del Senado correntino
La docente virasoreña fue distinguida con el Reconocimiento "Libertador General San Martín" por su trayectoria educativa y su aporte a la cultura local.
Un premio en el marco de la Semana de Virasoro
El Senado de la Provincia de Corrientes otorgó a Juana Rodríguez el Reconocimiento "Libertador General San Martín", considerado la máxima distinción que entrega la Cámara de Senadores.
La entrega se realizó en el marco de la Semana de Virasoro, un espacio de celebraciones locales donde se destacan trayectorias vinculadas a la comunidad.
Una trayectoria ligada a la docencia
El reconocimiento se fundamenta en su extensa trayectoria como docente y en su aporte sostenido a distintas áreas:
- Educación
- Letras
- Cultura
- Crecimiento comunitario
Según se informó, la distinción busca destacar su contribución permanente al desarrollo educativo y cultural de Virasoro.
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