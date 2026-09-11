VirasoroVirtual
Hoy:
Atleta de Virasoro clasificó a la final nacional Recuperan en Virasoro una moto Honda robada de una vereda El Municipio ofrece castraciones gratis para perros y gatos Accidente entre Tarragós y Mocito Acuña deja heridos leves Tapebicuá recupera la luz y crece la expectativa laboral Oficial $1.530 Blue $1.545 MEP $1.540 CCL $1.598 Farmacia de turno Farmacorr
Interes General

Juana Rodríguez recibió la máxima distinción del Senado correntino

La docente virasoreña fue distinguida con el Reconocimiento "Libertador General San Martín" por su trayectoria educativa y su aporte a la cultura local.

Por WebMaster 1 min de lectura60 visualizaciones
Juana Rodríguez recibió la máxima distinción del Senado correntino

Un premio en el marco de la Semana de Virasoro

El Senado de la Provincia de Corrientes otorgó a Juana Rodríguez el Reconocimiento "Libertador General San Martín", considerado la máxima distinción que entrega la Cámara de Senadores.

La entrega se realizó en el marco de la Semana de Virasoro, un espacio de celebraciones locales donde se destacan trayectorias vinculadas a la comunidad.

Una trayectoria ligada a la docencia

El reconocimiento se fundamenta en su extensa trayectoria como docente y en su aporte sostenido a distintas áreas:

  • Educación
  • Letras
  • Cultura
  • Crecimiento comunitario

Según se informó, la distinción busca destacar su contribución permanente al desarrollo educativo y cultural de Virasoro.

Comentarios

Ingresá para comentar — leer es gratis, comentar también.

Todavía no hay comentarios. Sé el primero en opinar.

Notas relacionadas