Juana Rodríguez recibió la máxima distinción del Senado correntino

Un premio en el marco de la Semana de Virasoro

El Senado de la Provincia de Corrientes otorgó a Juana Rodríguez el Reconocimiento "Libertador General San Martín", considerado la máxima distinción que entrega la Cámara de Senadores.

La entrega se realizó en el marco de la Semana de Virasoro, un espacio de celebraciones locales donde se destacan trayectorias vinculadas a la comunidad.

Una trayectoria ligada a la docencia

El reconocimiento se fundamenta en su extensa trayectoria como docente y en su aporte sostenido a distintas áreas:

Educación

Letras

Cultura

Crecimiento comunitario

Según se informó, la distinción busca destacar su contribución permanente al desarrollo educativo y cultural de Virasoro.