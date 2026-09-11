Las Marías: de estancia ganadera a exportar a 35 países

El Establecimiento Las Marías, con sede en Gobernador Virasoro, Corrientes, es uno de los grupos agroindustriales más grandes del país. Nació a comienzos del siglo XX como una explotación ganadera familiar y hoy exporta a 35 países, según relató su director de empresas, Adolfo Navajas Fournier.

De la ganadería a la yerba envasada

La empresa dio su primer giro productivo en 1924, cuando se plantó el primer yerbal. Pero el cambio que definió su modelo de negocio llegó en 1940, con el inicio de la producción de yerba mate envasada en bolsitas para vender directamente en los grandes centros urbanos.

A partir de ese núcleo yerbatero, el grupo sumó con el tiempo otras líneas:

Cultivo y procesamiento de té

Forestación e industria maderera

Distribución de productos propios y de terceros

Administración de plantaciones y servicios forestales

Volúmenes de producción y exportaciones

En la división yerbatera, Las Marías vende entre 55 y 60 millones de kilos de yerba mate por año, mayormente destinados al mercado interno. Las exportaciones crecen de forma gradual y llegan hoy a 35 países, entre ellos Siria, Chile, España y Estados Unidos.

La unidad forestoindustrial tiene una orientación exportadora mucho más marcada: entre el 80% y el 90% de su producción se vende al exterior.

Según Navajas Fournier, el crecimiento forestal en la región de tierra colorada fue notable: en la década de 1970 había unas 50.000 hectáreas de pino y eucalipto plantadas, mientras que hoy la superficie llega a las 550.000 hectáreas, multiplicada por diez en cinco décadas.

Empleo y contexto macroeconómico

El grupo emplea de forma directa a 1.500 personas y genera otros 10.000 puestos indirectos a través de contratistas, con un efecto adicional sobre la economía de Gobernador Virasoro, de acuerdo con datos aportados por la empresa.

Sobre el contexto económico argentino, Navajas Fournier sostuvo que la inestabilidad "demanda una enorme energía mental y operativa" que en otro escenario se destinaría a invertir o producir. Afirmó además que "con estabilidad institucional y un entorno macroeconómico más sano, el potencial de desarrollo no tendría techo".

Respecto de la identidad de la marca, el directivo señaló que Taragüí significa "Corrientes" en guaraní y que el diseño del paquete —blanco, celeste y el mapa provincial— busca reflejar ese origen. La empresa se define como correntina de alcance nacional y proyección internacional, con un desarrollo que atribuye al crecimiento conjunto con la comunidad de Virasoro.