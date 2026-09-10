Homenajearon a un excombatiente de Malvinas de Virasoro
Ramón Sequeyra, veterano de la guerra de Malvinas oriundo de Virasoro, fue distinguido en el edificio Libertad de la Armada, en la provincia de Buenos Aires.
Un reconocimiento a un veterano de guerra
Ramón Sequeyra, excombatiente de Malvinas oriundo de Virasoro, fue homenajeado en un acto realizado en el edificio Libertad, sede de la Armada Argentina, ubicado en la provincia de Buenos Aires.
La distinción se realizó como reconocimiento a su participación en la guerra de Malvinas, el conflicto bélico que Argentina libró contra Gran Bretaña en 1982 por la soberanía de las islas.
Repercusión familiar
El homenaje generó una fuerte repercusión en el entorno cercano de Sequeyra, cuya familia expresó su orgullo por el reconocimiento recibido.
Por el momento no trascendieron más detalles sobre el desarrollo del acto ni sobre otras autoridades o excombatientes que hayan participado de la ceremonia.
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