VirasoroVirtual
Hoy:
Atleta de Virasoro clasificó a la final nacional Recuperan en Virasoro una moto Honda robada de una vereda El Municipio ofrece castraciones gratis para perros y gatos Accidente entre Tarragós y Mocito Acuña deja heridos leves Tapebicuá recupera la luz y crece la expectativa laboral Oficial $1.530 Blue $1.545 MEP $1.540 CCL $1.598 Farmacia de turno Farmacorr
Interes General

Homenajearon a un excombatiente de Malvinas de Virasoro

Ramón Sequeyra, veterano de la guerra de Malvinas oriundo de Virasoro, fue distinguido en el edificio Libertad de la Armada, en la provincia de Buenos Aires.

Por WebMaster 1 min de lectura565 visualizaciones
Homenajearon a un excombatiente de Malvinas de Virasoro

Un reconocimiento a un veterano de guerra

Ramón Sequeyra, excombatiente de Malvinas oriundo de Virasoro, fue homenajeado en un acto realizado en el edificio Libertad, sede de la Armada Argentina, ubicado en la provincia de Buenos Aires.

La distinción se realizó como reconocimiento a su participación en la guerra de Malvinas, el conflicto bélico que Argentina libró contra Gran Bretaña en 1982 por la soberanía de las islas.

Repercusión familiar

El homenaje generó una fuerte repercusión en el entorno cercano de Sequeyra, cuya familia expresó su orgullo por el reconocimiento recibido.

Por el momento no trascendieron más detalles sobre el desarrollo del acto ni sobre otras autoridades o excombatientes que hayan participado de la ceremonia.

Comentarios

Ingresá para comentar — leer es gratis, comentar también.

Todavía no hay comentarios. Sé el primero en opinar.

Notas relacionadas