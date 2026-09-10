Homenajearon a un excombatiente de Malvinas de Virasoro

Un reconocimiento a un veterano de guerra

Ramón Sequeyra, excombatiente de Malvinas oriundo de Virasoro, fue homenajeado en un acto realizado en el edificio Libertad, sede de la Armada Argentina, ubicado en la provincia de Buenos Aires.

La distinción se realizó como reconocimiento a su participación en la guerra de Malvinas, el conflicto bélico que Argentina libró contra Gran Bretaña en 1982 por la soberanía de las islas.

Repercusión familiar

El homenaje generó una fuerte repercusión en el entorno cercano de Sequeyra, cuya familia expresó su orgullo por el reconocimiento recibido.

Por el momento no trascendieron más detalles sobre el desarrollo del acto ni sobre otras autoridades o excombatientes que hayan participado de la ceremonia.