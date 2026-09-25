Moro presenta crochet de diseño en Fusión Fashion Night
La marca liderada por la diseñadora virasoreña Marina Benítez llega a Santo Tomé con una colección exclusiva de indumentaria en crochet, en la tercera edición del desfile.
Un desfile con foco en el diseño artesanal
La firma Moro Indumentaria, a cargo de la diseñadora virasoreña Marina Benítez, presentará su colección de indumentaria en crochet en la tercera edición de Fusión Fashion Night.
El evento se realizará el 17 de octubre en Costa Casino, Santo Tomé, Corrientes, y reunirá moda, diseño y tendencias en un mismo espacio.
De qué se trata la propuesta
La colección de Moro se destaca por piezas de crochet realizadas de manera artesanal, pensadas como diseños exclusivos dentro de la pasarela.
- Diseñadora: Marina Benítez, oriunda de Virasoro
- Marca: Moro Indumentaria
- Técnica: crochet artesanal
- Sede: Costa Casino, Santo Tomé (Corrientes)
- Fecha: 17 de octubre
La convocatoria al desfile fue realizada por Inbox Moda, organizador de la jornada.
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